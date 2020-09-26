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أخبار البلد

وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائرى

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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حمادة خطاب
أجرى كامل الوزير - وزير النقل صباح اليوم جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم بتكلفة إجمالية مقدارها 8 مليارات جنيه.

وتابع الوزير أعمال تطوير وتوسعة الطريق في المسافة من نفق سعد الدين الشاذلي حتى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي وجار إنشاء طريق داعم فى المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري فى هذه المسافة 7 حارات بكل اتجاه كما تتم  أعمال  توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة.

كما اطلع  الوزير على معدلات تنفيذ أعمال صيانة ورفع  كفاءة طبقات الرصف من تقاطع اسكندرية الزراعى إلى محور 26 يوليو بطول 15 كم ومعدلات تنفيذ أعمال تطوير الطريق  فى المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم، حيث تتم توسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلا من 4 حارات لكل اتجاه وكذلك أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات لكل اتجاه وحيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوبًا إلى جانب الكوبري الحالي، وكذلك  تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد. 

ووجه الوزير قيادات هيئة الطرق والكبارى بمراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ الأعمال ليكون الطريق الدائري عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية وأن يتم التنسيق مع إدارة المرور المختصة لحماية الطريق من إلقاء بعض عربات النقل المخلفات على الطريق، وكذلك التنسيق مع المحافظات لصيانة ورصف كل المحاور والطرق السطحية المتقاطعة مع الطريق الدائري كما وجه الوزير باستمرار التنسيق مع الوزارات الأخرى لنهو كل الإجراءات والتدابير الخاصة بمواجهة جميع التحديات في هذا المشروع والتي تتعلق بالمرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والواجب نقلها من أجل سرعة الانتهاء من هذا المشروع الهام.

وعلى هامش جولته التفقدية قال الوزير في تصريحات صحفية إن أعمال التطوير تشمل توسيع قطاعات الطريق الدائرى كافة من 4 حارات فى كل اتجاه ليكون 8 حارات فى كل اتجاه فى القطاعات التى تسمح بذلك، وفى القطاعات التى لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق،  ستتم التوسعة إلى 7 حارات و7 حارات فى كل اتجاه.

وأن أعمال تطوير الطريق تشمل أيضا رفع كفاءة وتوسعة الأعمال الصناعية الحالية وتطوير أنظمة الأمان والحماية على الطريق وتطوير خطة إنارة الطريق، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في رفع مستوى خدمة الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، مشيرا إلى أنه يوجد متابعة مستمرة، وتكليف من  الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم إنجازه في زمن قياسي.
وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائرى
وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائرى
وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائرى
وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائرى
وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائرى
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