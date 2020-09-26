150 مرشحا يتقدمون بأوراقهم لخوض انتخابات النواب بالمنيا

تلقت اللجنه القضائية المشرفة على الانتخابات بمحكمة المنيا الابتدائية برئاسة المستشار عبدالرحمن مرزوق رئيس المحكمة اوراق 150 مرشحا للنواب قدموا أوراقهم حتي منتصف اليوم السبت .
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وقد تقدم حتى الآن 28 مرشح بالدائرة الأولي ومقرها مركز وقسم المنيا والمنيا الجديدة، و27 مرشح بالدائرة الثانية مركز وقسم سمالوط وتضم مركز مطاي، و40 مرشح بالدائرة الثالثة والتي تضم 3 مراكز هي: بني مزار ومغاغة والعدوة، و22 مرشح بالدائرة الرابعة وتضم مركز أبوقرقاص، و23 مرشح بالدائرة الخامسة وتضم مركز وقسم ملوي، و10 مرشحين بدائرة مركز ديرمواس.
وكان أكثر من 300 شخصا قد وقعوا الكشف لطبي وجري فحص 224 منهم بمستشفي المنيا العام، و53 بمستشفي ملوي العام، و47 بمستشفي مغاغة العام، وجميعهم خضعوا لتحليل المسكرات والمخدرات.