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رياضة

شوبير يحذف رسالته المثيرة للجدل بشأن أزمة نادي القرن

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:31 م
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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محمد السعيد
حذف الإعلامي أحمد شوبير، رسالته المثيرة للجدل، بشأن أزمة نادي القرن، بين الأهلي والزمالك.

وكان شوبير كتب، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك": "يا ترى آخر أخبار فنكوش القرن إيه؟"؛ ليتراجع بعدها نجم الأهلي السابق، ويحذف الرسالة.

وتوج الأهلي بلقب نادي القرن عام 2000، لكن منافسه الزمالك، ما زال يطالب به، بقيادة مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وأثارت قضية نادي القرن العشرين، الجدل بين جماهير القطبين، وأصبحت حديث الكرة المصرية، في الفترة الأخيرة.

يذكر أن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك أكد في تصريحات خاصة منذ أيام لـ " صدى البلد"،  أن أزمة نادي القرن ستأخذ وقتا حتى إصدار حكم نهائي فيها ويعود حق النادي وخاصة أنها ليست لها مرجعية سابقة أو واقعة مماثلة حدثت من قبل.
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