وزير الأوقاف لـ"صدى البلد": برامج التدريب المكثفة أحدثت نقلة نوعية في المستوى العلمي للأئمة





وأضاف جمعة في تصريح خاص لـ " صدى البلد" الإمام حاليا قادر على تمثيل وزارته ووطنه في الداخل والخارج تمثيلًا مشرفًا يليق بريادة مصر الحديثة ، وتاريخها العريق ، وحاضرها ومستقبلها ، ولن تقف برامج التأهيل عند العلوم والمعارف الدينية فحسب إنما تشمل كل ما يتصل ببناء الشخصية العلمية والوطنية القادرة على إدراك الواقع ، ومجابهة التحديات والتعامل معها بأفق واسع وعقل مستنير، مما كان له الأثر الطيب في إحداث نقلة نوعية بل وغير مسبوقة في الارتقاء بالمستوى العلمي لهم.









وأوضح جمعة أن برامج التدريب النوعي المستمر تهدف لرفع المستوى المهني والثقافي للأئمة حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم على الوجه الأكمل ، فالهدف من التدريب تحويل حالات التميز الفردي إلى التميز الجماعي ، وتحويل حالات الاستنارة الفردية إلى استنارة جماعية أو مجتمعية عامة ، وهذا لا يتأتى إلا بالتدريب الشامل.









وتابع جمعة قائلا: الوزارة راعت أيضا أن يكون التدريب نوعيًّا وتراكميًّا مستمرًّا ، كما يتم تدريس اللغة الأجنبية بالمستويين الأول والثاني ، إضافة إلى التدريب الميداني والإعلامي والتواصل المؤسسي وبرامج التخطيط وإدارة الوقت ، وبروتوكولات التعامل مع كبار المسئولين ، من خلال التعاون مع الجهات والمؤسسات المتخصصة في التدريب على هذه البرامج كل فيما يخصه.