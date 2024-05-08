في حملة علي وكر بمدينة نصر..ضبط مواد مخدرة بحوزة 6 مجرمين| صور

شنت أجهزة الأمن بالقاهرة حملة إستهدفت مروجي المواد المخدرة بدائرة مدينة نصر ثالث والتي أسفرت عن ضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة 6 عناصر إجرامية بقصد الإتجار .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام بعض الخارجين عن القانون بالترويج للمواد المخدرة بإحدى المناطق بمدينة نصر .

علي الفور تم توجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث والتي أسفرت عن ضبط 6 أشخاص لهم معلومات جنائية ، وبحوزتهم كميات من مخدرى الإستروكس ، الهيروين وكمية من الأقراص المخدرة .

وإعترفوا بحياتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق

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