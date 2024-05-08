شاهد| سرايا القدس تعرض فيديو لقصف جنود الاحتلال في شرق رفح بالهاون

عرضت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، مشاهد من إطلاق قذائف الهاون باتجاه جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم شرق رفح جنوب قطاع غزة.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سرايا القدس أنها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق مدينة رفح.

وعلى جانب آخر، ذكرت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.