سرايا القدس تستهدف تموضعا لجنود جيش الاحتلال غرب مدينة غزة

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، اليوم الأحد، إنها قصفت بقذائف الهاون تموضعًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحيط منطقة البيدر عند شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك 3 مصابين أحدهم جروحه خطيرة إثر سقوط قذائف صاروخية في كرم أبو سالم بغلاف غزة الجنوبي.

يأتي ذلك فيما ذكرت كتائب القسام انها قصفت حشودا لقوات العدو في موقع كرم أبو سالم ومحيطه بصواريخ رجوم من عيار 114ملم.

وقالت كتائب القسام "قصفنا بالاشتراك مع سرايا القدس القوات الصهيونية في محور نتساريم بصواريخ 107 قصيرة المدى".