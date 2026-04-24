الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مؤتمر اللغة الصينية بـ«ألسن عين شمس» يؤكد تزايد الطلب على خريجيه في كبرى الشركات بمصر

مؤتمر قسم اللغة الصينية

في إطار حرص كلية الألسن بجامعة عين شمس على ربط العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتور رامي ماهر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذة الدكتورة يمنى صفوت، القائم بتسيير أعمال عميد الكلية، والدكتور حسانين فهمي حسين، رئيس قسم اللغة الصينية، نظم قسم اللغة الصينية مؤتمره العلمي، وذلك ضمن فعاليات “خريجون متميزون”.


جاء المؤتمر بمشاركة السيدة فان يويه لين، مديرة الموارد البشرية بشركة أوبو مصر، والأستاذ سعيد مدحت، مدير المبيعات بشركة فيفو مصر، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور حسانين فهمي حسين، رئيس مجلس القسم، والأستاذ الدكتور جان إبراهيم بدوي، أستاذ ورئيس القسم الأسبق، والأستاذة الدكتورة عنايات عبدالحميد، أستاذ القسم، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وسط حضور كبير من طلاب برنامج اللغة الصينية وآدابها وبرنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية.


وخلال كلمتها، أعربت السيدة فان يويه لين عن سعادتها بزيارتها الأولى لكلية الألسن جامعة عين شمس، مشيدة بالمستوى المتميز لخريجي قسم اللغة الصينية، ومؤكدة أن شركة أوبو مصر تضم حاليًا أكثر من 30 خريجًا من القسم يشغلون وظائف قيادية، إلى جانب اهتمام الشركة بتوظيف المزيد من خريجي القسم في ضوء خططها للتوسع في السوق المصرية، وحرصها على المشاركة في ملتقيات التوظيف التي تنظمها الجامعة.


كما أجابت على استفسارات الطلاب بشأن فرص العمل والتدريب داخل الشركة، والمعايير المطلوبة للتوظيف، مؤكدة أهمية تنمية المهارات العملية إلى جانب التأهيل الأكاديمي.


ومن جانبه، استعرض الأستاذ سعيد مدحت تجربته المهنية، بدءًا من دراسته بقسم اللغة الصينية وحتى تخرجه عام 2020، والتحاقه بشركة فيفو، وصولًا إلى توليه منصب مدير المبيعات، حيث شارك الطلاب خبراته العملية، مؤكدًا أن الشركات الصينية العاملة داخل مصر وخارجها تولي اهتمامًا متزايدًا بخريجي القسم لما يتمتعون به من كفاءة وسمعة طيبة.


كما تناول خلال حديثه أهم المهارات التي يجب أن يتحلى بها الخريج للالتحاق بسوق العمل، بالإضافة إلى الفرص التدريبية المتاحة داخل الشركات، مجيبًا على تساؤلات الطلاب في هذا الشأن.


وفي ختام المؤتمر، التُقطت الصور التذكارية، وقام الأستاذ الدكتور حسانين فهمي حسين بتكريم الضيوف، تقديرًا لمشاركتهم الفعالة ودعمهم لطلاب القسم.

