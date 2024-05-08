سكاي نيوز عربية: شركة أمريكية خاصة ستتولي إدارة معبر كرم أبو سالم

أفادت مصادر فلسطينية لموقع سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، إن هناك شركة أمريكية خاصة ستتولى إدارة معبر كرم أبو سالم لحين تولى السلطة الفلسطينية المهمة من الجانب الفلسطيني.

وهذا يأتي في الوقت التي أكدت فيه لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، في بيان لها، أنها لن تقبل من أي جهة كانت فرض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح أو غيره، معتبره ذلك شكلًا من أشكال الاحتلال، وأي مخطط من هذا النوع سيتم التعامل مع إفرازاته كما تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت اللجنة الجامعة العربية وكافة الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها مصر، بما تمثل من ثقل على المستوى الدولي والإقليمي، إلى رفض أي مخططات ومحاولات تمس بالسيادة الفلسطينية المصرية على معبر رفح.

كما دعت كافة الأطراف إلى رفض أي شكل من أشكال التعاون مع مثل هذه المخططات، فإدارة الوضع الداخلي هو شأن فلسطيني خالص يتم التوافق عليه وطنيا عبر الآليات المتبعة والمتوافق عليها.