جمعية مصارف لبنان تصدر بيانا بشأن حزب الله

نفت جمعية المصارف في لبنان، اليوم السبت، الأخبار المتداولة على بعض وسائل الإعلام العربية عن استخدام القطاع المصرفي وعدد من المصارف لتبييض الأموال من قبل "حزب الله" جملة وتفصيلا.









وقالت الجمعية في بيان لها، إنه: "في الأيام القليلة الماضية، تناقلت بعض وسائل الإعلام العربية عن منظمات أجنبية ذات أهداف مشبوهة وغير منزّهة أخبارًا مفادها أن ​القطاع المصرفي​ اللبناني عمومًا، وعددًا من ​المصارف اللبنانية​ بنوع خاص، يشكّل قناة لتبييض الأموال من قبل ​"حزب الله"".









وأكد البيان أن "هذه الأخبار ملفّقة جملةً وتفصيلًا، وتفتقر الى أيّ أساس من الصحة والصدقية. فالمصارف اللبنانية تلتزم بجميع قواعد الإمتثال والشفافيّة ومكافحة تبييض الأموال المرعية الإجراء في لبنان والخارج، وذلك باعتراف وتنويه المرجعيات الدولية والإقليمية المختصّة في هذا المجال، كما أنها تتقيّد بموجبات العقوبات الدولية، والأمريكية والأوروبية المتعلّقة بمثل هذه الأنشطة غير القانونية. وفي هذه المناسبة، نكرّر التأكيد على استمرارية انتماء قطاعنا الى النظام المصرفي العالمي وتطبيق قواعد عمله".









وذكر البيان قائلا : إن التمادي في تبنّي مثل هذه المزاعم المضلّلة والمشوّهة لسمعة القطاع المصرفي اللبناني بغير وجه حق، يخدم مصالح قوىً معادية للبنان وشعبه، وذلك لأغراض سياسية معروفة في مرحلة تشهد صراعات خفيّة وعلنيّة على النفوذ والثروات في هذه المنطقة من العالم".









وعبرت جمعية المصارف اللبنانية عن "تقديرها للجهود التي يبذلها ​المجتمع الدولي​، ولا سيّما الدول الصديقة والشقيقة، لمساعدة لبنان على النهوض من كبوته الحالية وعلى التعافي من محنته الراهنة، بأبعادها المثلّثة، المالية والإقتصادية والإجتماعية، لا يسعها غير أن تجدّد الإعراب عن تقديرها لوسائل الإعلام اللبنانية والعربية، ولوسائل التواصل الإجتماعي.



