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محافظات

تحصين 12 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:13 م
تحصين المواشي
تحصين المواشي
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محمد عبدالحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي بدأت السبت الماضي وتستمر على مدار شهر، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.  

وتبين التقرير اليومي، الذي يعده الدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها، ،بلغ  12 ألفًا و704 رؤوس بواقع 11 ألفًا و381 رأسا من الأبقار و1291من الجاموس و32 من الأغنام، وذلك بعد مرور أسبوع على انطلاق الحملة القومية ،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة. 

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ونوًه المحافظ عن  توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل مع مسؤولى قطاع الطب البيطري  وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية. 

فيما أضاف الدكتور طارق الوكيل مدير الطب البيطري أنه، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ،حيث تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها ،وتوفير كافة المستلزمات البيطرية،مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية،وتستهدف ما يقرب من 200 ألف رأس من الثروة الحيوانية على مدار شهر كامل. 

ولفت الوكيل  إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية ، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. 
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