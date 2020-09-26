مدير آثار البحيرة الإسلامية والقبطية واليهودية: أبو حصيرة شخص عادي..فيديو

قال سمير رزق مدير منطقة آثار البحيرة الإسلامية والقبطية واليهودية ، إن ضريح أبو حصيرة تم ضمه الى الآثار الاسلامية والقبطية في سنة 2001 بقرار 57 من وزارة الثقافة .





وأضاف سمير رزق خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناه المحور ، ان سنة 2014 صدر قرار محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية بمنع الاحتفالات التي تقام في هذا الضريح .





واوضح سمير رزق ، أن مظاهر الاحتفال تتعارض مع مظاهر الشعائر الدينية وطهارتها وتتعارض مع الآداب العامة .





وتابع : إن مظاهر الاحتفالات لا تتناسب بسبب شرب الخمور بسبب ان هناك أشياء تحدث تتنافى مع الآداب العامة خصوصا أن مصر بلد اسلامية ولها عاداتها وتقاليدها وتعطي حرية للديانات الأخرى لممارسة شعائرها الدينية بدون تجاوز .





واستكمل : أن منطقة آثار البحيرة هي التي تشرف على ضريح أبو حصيرة و نقوم بالمرور الدوري على الضريح مؤكدا على ان هناك إلزام من الوزير المختص بشئون الآثار لإبلاغ لجنة التراث العالمي هذا الضريح من الآثار الإسلامية والقبطية بناء على الاتفاقيات الدولية المعمول بها . آثارعلىأبوو نقومعلىعلىإلزامالآثاربشطبالآثارالإسلاميةعلىالاتفاقيات



