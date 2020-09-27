زي أوبر.. وزير التعليم يعلن خدمة جديدة للطلاب.. فيديو

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن القنوات التعليمية توفر مناهج للطلاب من المرحلة الرابعة وحتى الثانوية العامة وفقا لجدول وموعد إعادة للحلقات و"لينك" يوتيوب للمراجعة.





وأضاف "شوقي"، أثناء حواره مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، "إحنا بنبني مكتبة متكاملة للطلاب لكل مادة"، لافتا إلى أن منصة "إدمودو" تبدأ العمل بداية من 17 أكتوبر.





وقال وزير التعليم "نوفر خدمة أخرى للطلاب اسمها اسأل المعلم"، موضحا "زي أوبر كده انت تسأل المدرس وهو يرد".





وأكد وزير التربية والتعليم "إحنا مكنش عندنا تعليم والمنظومة كلها كانت قايمة على التلقين والحفظ لا التدبر والتفكير والبحث".





وتابع "منصة ادمودو توفر لـ طلاب المرحلة الإعدادية والإبتدائية كافة الشروحات بكل المواد، فضلا عن خدمة أسال المعلم والتى يستطيع من خلالها الطالب فهم كل ما يريده بالمتابعة مع معلم أونلاين".





ونوه بأنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم تقييم أكثر من 19 مليون مشروع بحثي، وهو إنجاز غير مسبوق على مستوي التعليم المصري.



