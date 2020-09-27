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ديني

علي جمعة: حسن البنا اتفق مع هلتر والإخوان أشاعوا دخوله الإسلام .. فيديو

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:20 ص
علي جمعة: حسن البنا
علي جمعة: حسن البنا اتفق مع هلتر
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محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، إن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان بدأ عهده بالجماعة بأنشطة خيرية، وما لبث إلى أن اتفق مع هتلر وأشاع الإخوان أنه أسلم وسمى نفسه الحاج محمد هتلر.

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وأضاف، جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنه من الأربعينيات بدأ فكر الإخوان ينحرف وبدأوا يسلكوا الطرق والتصرفات الخبيئة ، منوها أن كلمة الإخوان المسلمين لا يستحقها هذا التنظيم ولكنها أصبحت مجرد مصطلح.

وأكد أنهم لا يدركون الواقع ويتعاملون مع الخيال بالرغم من أنهم غير مؤهلين لذلك حتى أنهم أنفسهوا انقسموا على أنفسهم وقت أن كانوا في الحكم.

وأوضح، أن الله هو الذي حرس مصر من أيدي الإخوان لأنهم تقلدوا الحكم بدون مؤهلات ووصفهم بالشخص الذي لا يعرف القيادة وساق أتوبيس فاصطدم بمن أمامه، فهؤلاء لا يدركون المآلات.

على الجانب الآخر، علق نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية،  على دعوات جماعة الإخوان الإرهابية وقيادتهم لنشر الفوضى والعنف في مصر .

وأضاف  نظير عياد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:"  تحريض المواطنين على العنف والشغب؛ أمر خطير، وهذا الأمر ليس بفتوى".
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