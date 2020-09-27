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محافظات

محافظ كفر الشيخ: 60 ألفًا و581 مواطنًا تقدموا بطلبات التصالح حتى الآن

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:47 ص
محافظ كفر الشيخ:
محافظ كفر الشيخ: 60 ألفًا و581 مواطنًا تقدموا لطلبات التصالح
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محمود زيدان
أكد اللواء جمال نور الدين، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يُعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشدًا المواطنين المخالفين، بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها قبل الفترة المحددة نهاية أكتوبر المقبل.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
 
وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين.


وأكد محافظ كفر الشيخ، أن العمل  مستمر بالمواقع الخدمية والجهات الـ 4 بمحافظة كفر الشيخ " المراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز، و 88 مدرسة، ومراكز المعلومات ،والخدمة الإلكترونية عبر موقع " محليات " https://lgs.gov.eg/#/home "، طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية، لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم .

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه يتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح والتي تلقت حتى الآن تقدم 60 ألفًا و 581 طلب تصالح، وتم تحصيل 316 مليون جنيه، و507 جنيهات.
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