محافظ أسيوط يعلن عن استلام مدرسة إعدادية جديدة بديروط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم عن استلام مدرسة إعدادية جديدة بمركز القوصية وجناح توسع بمدرسة للتعليم الأساسي بمركز ديروط لدخولها الخدمة العام الدراسي الجديد.





وذلك ضمن خطة المحافظة لبناء مدارس جديدة وإحلال وتجديد وتوسعة القائم منها بالفعل لاستعاب أكبر عدد من الطلاب لتلقيل الكثافات بالفصول تماشيًا مع أهداف الدولة لتطوير العملية التعليمية وتوفير بيئه مناسبة لتعليم متميز تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتطوير قطاع التعليم به خاصة في القرى والنجوع المحرومة طبقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.





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وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تدعم جهود هيئة الأبنية التعليمية وتقوم بالتنسيق المستمر مع فرع الهيئة بأسيوط لتخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس جديدة عليها بالإضافة إلى توسعة المدارس القائمة بالفعل خاصة بالمناطق ذات الكثافة الطلابية والأكثر إحتياجًا لتخفيض كثافة الفصول للحد المناسب والقضاء على تعدد الفترات الدراسية والعمل علي الإرتقاء بالعملية التعليمية.





ولفت إلى أن الدولة لا تألوا جهدا في تذليل جميع العقبات لتقديم خدمات تعليمية متميزة موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كافة التسهيلات وإزالة أية معوقات للانتهاء من المدارس الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم.







