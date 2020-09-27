AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

محافظ أسيوط يعلن عن استلام مدرسة إعدادية جديدة بديروط

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:44 ص
مدرسة إعدادية جديدة
مدرسة إعدادية جديدة بمركزي القوصية وديروط
Advertisements
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم عن استلام مدرسة إعدادية جديدة بمركز القوصية وجناح توسع بمدرسة للتعليم الأساسي بمركز ديروط لدخولها الخدمة العام الدراسي الجديد.

 وذلك ضمن خطة المحافظة لبناء مدارس جديدة وإحلال وتجديد وتوسعة القائم منها بالفعل لاستعاب أكبر عدد من الطلاب لتلقيل الكثافات بالفصول تماشيًا مع أهداف الدولة لتطوير العملية التعليمية وتوفير بيئه مناسبة لتعليم متميز تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتطوير قطاع التعليم به خاصة في القرى والنجوع المحرومة طبقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة. 

اقرأ أيضا :



وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تدعم جهود هيئة الأبنية التعليمية وتقوم بالتنسيق المستمر مع فرع الهيئة بأسيوط لتخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس جديدة عليها بالإضافة إلى توسعة المدارس القائمة بالفعل خاصة بالمناطق ذات الكثافة الطلابية والأكثر إحتياجًا لتخفيض كثافة الفصول للحد المناسب والقضاء على تعدد الفترات الدراسية والعمل علي الإرتقاء بالعملية التعليمية.

ولفت إلى أن الدولة لا تألوا جهدا في تذليل جميع العقبات لتقديم خدمات تعليمية متميزة موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كافة التسهيلات وإزالة أية معوقات للانتهاء من المدارس الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم.


من جانبه أوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط إنه تم الاستلام الإبتدائي لمدرسة تناغة الاعدادية المشتركة بقرية التناغة التابعة لمركز القوصية لخفض الكثافات داخل الفصول بمدارس القرية كما تم استلام جناح توسع بمدرسة نور الهدى للتعليم الأساسي بقرية عواجة التابعة لمركز ديروط ضمن مبادرة "حياة كريمة" وهي أحد الأهداف الاستراتيجية لهيئة الأبنية التعليمية وفقًا لتوجيهات الحكومة لافتًا إلى إنه تم تصميم المدرسة بالألوان الجاذبة وتزويدها بالسبورات الحديثة وتوفير طفايات الحريق بجميع الأدوار بالإضافة إلى خزانات المياه أعلى المبنى كما تم استبدال الزجاج العادي بالبولي غير القابل للكسر والأسقف العازلة للصوت لتوفير الهدوء اللازم داخل الفصول كما تم مراعاة الطلاب ذوى القدرات الخاصة بعمل الممرات الخاصة بهم وكذلك دورات المياه المجهزة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حرصًا على مستقبل الطلاب.. محافظ أسيوط يقرر تخفيض القبول بمدارس التعليم الفني 5 درجات

لبحث إمكانية تحويلها إلى مدارس تجريبية.. اللواء عصام سعد يتفقد عددا من مدارس أسيوط الجديدة

محافظ أسيوط يلتقي مدير منطقة الأبنية التعليمية لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

محافظ أسيوط: استلام جناحي توسعة بمدرستين بأبوتيج ومنفلوط ودخولهما الخدمة العام الدراسي الجديد

محافظ الشرقية: إنشاء 11 مشروعا خدميا بتكلفة و754 مليون جنيه بمركز ههيا

محافظ أسيوط: استلام جناحين توسع بمدرستين بأبوتيج وديروط

ترشيحاتنا

استخدم تطبيقات شهيرة فى اصطياد الضحايا.. اعترافات متحرش الجامعة الأمريكية

لتحديد حجم إصابته.. أشعة وفحص طبي لرامي ربيعة مدافع الأهلي

هل يجب إعادة الوضوء إذا انتقض أثناء قراءة القرآن .. أمين الإفتاء يجيب

قيد يديها ونزع ملابسها.. النيابة تواجه متحرش الجامعة الأمريكية

قائد سيارة يدهس تمساحًا أثناء جولة في حديقة سفاري.. شاهد ما حدث

استدعاء محمود الخطيب لسماع أقواله في شكواه ضد مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين زيت الزيتون والزيت النباتي.. وأيهما أفضل للصحة

عن مسلسل ابنة السفير .. أنجين اكيورك ونسليهان أتاغول أفضل ممثل وممثلة في تركيا

أسعار موديلات نيسان 2020 في مصر.. صور