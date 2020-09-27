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محافظات

الأورمان تنتهي من إنشاء أسقف وخطوط مياه لأسر فقيرة بـ كفر الشيخ.. صور

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:04 م
الأورمان تنتهي من
الأورمان تنتهي من إنشاء أسقف للأسر الفقيرة بـ كفر الشيخ
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محمود زيدان
أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام  الأورمان، أن الجمعية انتهت من إنشاء أسقف وتوصيل مياه وكهرباء لمنازل (42550) أسرة منهم (575) منزلًا لأسر غير قادرة  فى (10) قرى بمراكز محافظة كفرالشيخ المختلفة .

وأوضح شعبان أنه تم عمل اسقف لعدد (320) منزلًا، كانت أسقفها متهالكة تماما أو بدون سقف وأن أعمال تنفيذ الاسقف تتم عن طريق تسقيف المنازل بالخشب ذات جودة عالية مع طبقة خفيفة من الخرسانة.

وأشار شعبان الى أنه تم توصيل مياه شرب نقية ل (162) منزلًا، وتوصيل كهرباء ل (93) منزلًا وذلك بهدف توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه  المستلزمات الضرورية للحياة فيه من اسقف و من مياه شرب نقية وكهرباء .

وأكد شعبان أن الجمعية تقوم باختيار القرى المراد تنميتها وفق عدة معايير من بينها المعايير التنموية لتصنيف القرى وعدد الأسر الفقيرة داخلها وفور قرار تنمية قرية بعينها يتم عمل مسح شامل داخلها واختيار الحالات الأشد احتياج ودراسة متطلباتها، والوقوف على الطرق الأنسب لتلبية هذه المتطلبات وسبل متابعتها وتوصلنا إلى أن أهم احتياجات الاهالى هى توصيل مياه شرب نقية وتوصيل كهرباء وتعريش المنازل.

وأضاف شعبان أن المواطن المستفيد من خدمات الاورمان سواء في إغاثة القرى الأشد فقرا أو أى مشروع من الاورمان لا يتكلف اى تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان تماما.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الاعوام السابقة قامت بإنشاء أسقف  ل (20186) منزلًا وتوصيل مياه شرب نقية ل (19525) منزلًا وكهرباء ل (2839) منزلًا فى (1142) قرية على مستوى قرى ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة .

الأورمان تنتهي من إنشاء أسقف وخطوط مياه لأسر فقيرة بـ كفر الشيخ.. صور
الأورمان تنتهي من إنشاء أسقف وخطوط مياه لأسر فقيرة بـ كفر الشيخ.. صور
الأورمان تنتهي من إنشاء أسقف وخطوط مياه لأسر فقيرة بـ كفر الشيخ.. صور
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