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محافظات

للتواصل مع المواطنين.. رئيس مدينة مرسى مطروح يجتمع بـ رؤساء القرى

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:15 م
رئيس مدينة مرسى مطروح
رئيس مدينة مرسى مطروح
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ايمن محمود
عقد المهندس رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح الجديد اجتماعا مع رؤساء القري والاحياء وجهاز النظافة.


حيث تم  للوقوف خلال الاجتماع  علي المعوقات والمشاكل التي تواجه العمل لرفع معدلات النظافة بالمدينة وتقديم الحلول الفورية لسكان القري والتجمعات التابعة للمركز .

ووجه جاب الله لرؤساء القري علي التواجد الميداني بين اهالينا في القري والتجمعات والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطن المطروحي في القطاعات الخدمية التي تصب في مصلحة المواطنين .

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح لرؤساء الاحياء وجهاز النظافة علي ضرورة  رفع معدلات النظافة بالشوارع والعزب والمتابعة الميدانية لكافة تجمعات القمامة بنطاق المدينة. 

وشدد رئيس المدينة علي تلبية احتياجات القري والتجمعات والنجوع ورفع تقارير دورية حول المعوقات والمشاكل التي تواجه سكان البادية بالنجوع لتقديم الحلول العاجلة في حدود الإمكانيات المتاحة وطبقا للوائح والقوانين .

وأوضح رئيس المدينة بان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أكد علي ضرورة التفاعل مع الاهالي بالقري في مشاكلهم اليومية للتعرف عن قرب علي القضايا التي تشغل المواطنين خاصة بالتزامن مع جهود المدينة في مواجهة انتشار فيروس كورونا  .
للتواصل مع المواطنين.. رئيس مدينة مرسى مطروح يجتمع بـ رؤساء القرى
للتواصل مع المواطنين.. رئيس مدينة مرسى مطروح يجتمع بـ رؤساء القرى
للتواصل مع المواطنين.. رئيس مدينة مرسى مطروح يجتمع بـ رؤساء القرى
للتواصل مع المواطنين.. رئيس مدينة مرسى مطروح يجتمع بـ رؤساء القرى
للتواصل مع المواطنين.. رئيس مدينة مرسى مطروح يجتمع بـ رؤساء القرى
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