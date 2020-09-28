اللحوم المصنعة أبرزها.. أطعمه تزيد فرص الإصابة بالأورام للنساء







اللحوم المصنعة







تحتوي على نسبة عالية من الهرمونات المضافة ، وخاصة هرمون الاستروجين.





ألبان عالية الدسم -







تحتوي على مستويات عالية من المنشطات والهرمونات والمواد الكيميائية الأخرى التي تعزز التضخم.







أطعمة غنية بالملح -





قاسية على الكبد ، وهو العضو الأكثر مسؤولية عن إزالة السموم وموازنة الهرمونات.





المكرونة والخبز الأبيض





تعمل على تغيير مستويات هرمون الاستروجين ، مما يؤدي إلى زيادة حجم الأورام الليفية فى الرحم





- فول الصويا .





يحتوي على مركبات مثل الإستروجين في جسمك إذا كنت تحارب مستويات هرمون الاستروجين المنخفضة







-السكر المكرر







يمكن أن يؤدي الاستهلاك العالي للسكر إلى الالتهابات وزيادة الوزن. هناك ارتباط بين زيادة الوزن وعدم التوازن الهرموني.







الكافيين -







الكثير من الكافيين يضع ضغطًا إضافيًا على الكبد

