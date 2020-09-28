اللحوم المصنعة أبرزها.. أطعمه تزيد فرص الإصابة بالأورام للنساء

أطعمه عديدة يجب عليك تجنبها إذا كنت ممن لديهم إستعداد للإصابة بالأورام الليفية بمجرد تشخيص إصابتك بهذه الأورام الحميدة لأن التغييرات الغذائية قد تساعد في الحفاظ على نمو الورم تحت السيطرة.إليك أبرز تلك الأطعمه وفقا لموقع بولد سكاى الهندى
اللحوم المصنعة
تحتوي على نسبة عالية من الهرمونات المضافة ، وخاصة هرمون الاستروجين.
ألبان عالية الدسم -
تحتوي على مستويات عالية من المنشطات والهرمونات والمواد الكيميائية الأخرى التي تعزز التضخم.
أطعمة غنية بالملح -
قاسية على الكبد ، وهو العضو الأكثر مسؤولية عن إزالة السموم وموازنة الهرمونات.
المكرونة والخبز الأبيض
تعمل على تغيير مستويات هرمون الاستروجين ، مما يؤدي إلى زيادة حجم الأورام الليفية فى الرحم.
-فول الصويا .
يحتوي على مركبات مثل الإستروجين في جسمك إذا كنت تحارب مستويات هرمون الاستروجين المنخفضة
-السكر المكرر
يمكن أن يؤدي الاستهلاك العالي للسكر إلى الالتهابات وزيادة الوزن. هناك ارتباط بين زيادة الوزن وعدم التوازن الهرموني.
الكافيين -
الكثير من الكافيين يضع ضغطًا إضافيًا على الكبد