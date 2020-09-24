AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ابدأ في تناول حبتين من القرنفل في اليوم وانظر ماذا يحدث

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:47 ص
قرنفل
قرنفل
Advertisements
لمياء الياسين
فوائد صحية للقرنفل قهو يحتوى على خصائص مضادة للأكسدة، ومضادة للميكروبات، ومضادة للالتهابات، ومضادة للفيروسات ومضادة للفطريات، إليك فوائد تناول حبتين من القرنفل في اليوم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

اقرأ أيضا 

1. تعزيز المناعة
يعتبر القرنفل مصدرًا جيدًا لفيتامين C، وهو مضاد أكسدة قابل للذوبان في الماء ويساهم في الدفاع المناعي من خلال العمل كحاجز ضد مسببات الأمراض والإجهاد التأكسدي.

2. تعزيز صحة الفم
يحتوي القرنفل على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا

3. تحسين صحة الكبد
القرنفل غني بالأوجينول، وهو مركب نشط بيولوجيًا له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة يمكن أن يساعد في الحماية من إصابة الكبد ومقاومة علامات تليف الكبد.

4. تنظيم سكر الدم
يمكن لوجود الأوجينول في القرنفل أن يحافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. يمكن لهذا المركب أن يرفع إفراز الأنسولين، ويحسن تحمل الجلوكوز وبالتالي يخفض مستويات السكر في الدم.


5. يعزز الهضم
يمتلك القرنفل العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا التي تحفز إفراز إنزيمات الجهاز الهضمي وتساعد في تسريع عملية الهضم. من المعروف أن القرنفل يقلل من حموضة المعدة والغازات والغثيان.

6. يساعد في إنقاص الوزن
يمكن لمستخلص القرنفل أن يقلل من ظهور السمنة الناتجة عن اتباع نظام غذائي عالي الدهون. يمكن أن يساعد استهلاك القرنفل في تقليل دهون البطن وخفض وزن الجسم ودهون الكبد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مضاد طبيعي.. فوائد الحلبة للقضاء على مشاكل الهضم والسكرى

فوائد الرمان للمعدة والشعر والصحة

فوائد القرنفل للشعر و التخسيس والجنس .. صحي بامتياز

فوائد القرنفل لجميع أجزاء الجسم

منها يحمي من سرطان المرئ والكبد.. تعرف على فوائد القرنفل

فوائد القرنفل .. الحل الخارق للمشاكل الصحية والنوم والشعر والتخسيس

ترشيحاتنا

فى ذكرى ميلاده .. 12 معلومة لا تعرفها عن محمد وفيق

من غير ما تروح القسم.. استخرج «قيد عائلى» وأنت فى البيت

لقاء الفرصة الأخيرة.. تعاون "كارتيرون" يصطدم بالدحيل في دوري أبطال آسيا

بلبس سوبر مان.. شاهد ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضي

الأماكن والمواعيد.. انقطاع المياه عن عدة مناطق في الجيزة

رغد صدام حسين تشارك السعودية احتفالها باليوم الوطني

AdvertisementS

الجريدة الرسمية تنشر 8 قرارات جمهورية جديدة

قرار جمهوري بإحالة مستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش

قرارا جمهوري بالموافقة على اتفاق تعاون لتحديث خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط

ابنها متهم بالتزوير.. منى عبد الغني ترد بقوة على وريث هيثم أحمد زكي

فايلر والأهلي.. الأسباب الخفية فى أزمة رحيل السويسري عن القلعة الحمراء

تفاصيل استخرج تليفون محمول من بطن مريض في مستشفى بنها الجامعي.. الجراحة استغرقت ساعتين.. والأطباء: افتكرناه حشيش.. وشقيق المريض: يعاني من حالة نفسية ويخضع للعلاج من فترة طويلة.. صور

اشترِ آيفون 7 بلس بـ 3600 جنيه.. عرض الخميس

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24-9-2020

خليفة فايلر في الأهلي.. شوبير: عماد النحاس الأقرب ومحمد يوسف البديل

تأكيد على حل الدولتين.. شكري يُشارك في أعمال الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية

عقب فوزه بالانتخابات.. الاتحاد الأوروبي يعلن عدم الاعتراف بـ لوكاشينكو كرئيس لبيلاروسيا

فى ذكرى رحيل درية أحمد.. عدد زيجاتها وابنتها فنانة شهيرة ضحت مرتين من أجلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل

جيجي حديد تضع طفلتها الأولى من زين مالك .. صور

سارة سلامة ومي سليم تتألقان بالفساتين البيضاء.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير خلال الأسبوع