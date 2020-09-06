منها يحمي من سرطان المرئ والكبد.. تعرف على فوائد القرنفل

القرنفل له فوائد متعددة لا حصر لها، لذلك تستعرض هذه المقالة 8 من أكثر الفوائد الصحية إثارة للإعجاب من تناول القرنفل، وفقا لما نشره موقع هيلثى.

1. تحتوي على عناصر غذائية مهمة

يحتوي القرنفل على الألياف والفيتامينات والمعادن ، لذا فإن استخدام القرنفل الكامل أو المطحون لإضافة نكهة إلى طعامك يمكن أن يوفر بعض العناصر الغذائية المهمة.

تحتوي ملعقة صغيرة (2 جرام) من القرنفل المطحون.

السعرات الحرارية: 6

الكربوهيدرات: 1 جرام

الألياف: 1 جرام

المنغنيز: 55٪ من القيمة اليومية (DV)

فيتامين ك: 2٪ من القيمة اليومية

المنغنيز معدن أساسي للحفاظ على وظائف المخ وبناء عظام قوية.

بصرف النظر عن كونه مصدرًا غنيًا للمنغنيز ، فإن القرنفل يستخدم فقط بكميات صغيرة ولا يوفر كميات كبيرة من العناصر الغذائية.



2. نسبة عالية من مضادات الأكسدة

بالإضافة إلى احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة ، فإن القرنفل غني بمضادات الأكسدة .

مضادات الأكسدة هي مركبات تقلل من الإجهاد التأكسدي ، والتي يمكن أن تساهم في تطور الأمراض المزمنة.

يحتوي القرنفل أيضًا على مركب يسمى الأوجينول ، والذي ثبت أنه يعمل كمضاد طبيعي للأكسدة.

في الواقع ، وجدت دراسة أجريت على أنبوب اختبار أن الأوجينول أوقف الضرر التأكسدي الذي تسببه الجذور الحرة بفاعلية أكبر بخمس مرات من فيتامين E ، وهو مضاد أكسدة آخر قوي .

يمكن أن يساعد تضمين القرنفل في نظامك الغذائي إلى جانب الأطعمة الأخرى الغنية بمضادات الأكسدة في تحسين صحتك العامة.

3. قد يساعد في الحماية من السرطان

تشير بعض الأبحاث إلى أن المركبات الموجودة في القرنفل قد تساعد في الحماية من السرطان.

وجدت دراسة أنبوبة اختبار أن مستخلص القرنفل ساعد في وقف نمو الأورام وعزز موت الخلايا في الخلايا السرطانية.

لاحظت دراسة أخرى أجريت على أنبوب اختبار نتائج مماثلة ، حيث أظهرت أن الكميات المركزة من زيت القرنفل تسببت في موت الخلايا في 80٪ من خلايا سرطان المريء.

كما ثبت أن الأوجينول الموجود في القرنفل له خصائص مضادة للسرطان.

وجدت دراسة أنبوبة اختبار أن الأوجينول يعزز موت الخلايا في خلايا سرطان عنق الرحم.

ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن دراسات أنبوب الاختبار هذه استخدمت كميات مركزة جدًا من مستخلص القرنفل وزيت القرنفل والأوجينول.

يعتبر الأوجينول سامًا بكميات كبيرة وقد تؤدي الجرعات الزائدة من زيت القرنفل إلى تلف الكبد ، خاصة عند الأطفال. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد مدى تأثير كميات أقل على البشر .



4. يمكن أن تقتل البكتيريا

ثبت أن للقرنفل خصائص مضادة للميكروبات ، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في وقف نمو الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا .

أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على أنبوب الاختبار أن زيت القرنفل الأساسي قتل ثلاثة أنواع شائعة من البكتيريا ، بما في ذلك E. coli ، وهي سلالة من البكتيريا التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.



في دراسة أنبوبية اختبار ، تم العثور على المركبات المستخرجة من القرنفل لوقف نمو نوعين من البكتيريا التي تسهم في أمراض اللثة.

اختبرت دراسة أخرى أجريت على 40 شخصًا آثار غسول الفم العشبي الذي يتكون من زيت شجرة الشاي والقرنفل والريحان.

بعد استخدام غسول الفم العشبي لمدة 21 يومًا ، أظهروا تحسنًا في صحة اللثة ، وكذلك كمية البلاك والبكتيريا في الفم .

بالاقتران مع تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام ونظافة الفم المناسبة ، قد تفيد التأثيرات المضادة للبكتيريا للقرنفل في صحة فمك.

5. قد يحسن صحة الكبد

تشير الدراسات إلى أن المركبات المفيدة الموجودة في القرنفل يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الكبد.

قد يكون مركب الأوجينول مفيدًا بشكل خاص للكبد.

قامت إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات بتغذية الفئران بخلائط من أمراض الكبد الدهنية تحتوي إما على زيت القرنفل أو الأوجينول.

كلا المزيجين يحسن وظائف الكبد ويقلل الالتهاب ويقلل من الإجهاد التأكسدي .

أظهرت دراسة حيوانية أخرى أن الأوجينول الموجود في القرنفل يساعد في عكس علامات تليف الكبد أو تندب الكبد.

لسوء الحظ ، فإن الأبحاث حول تأثيرات حماية الكبد للقرنفل والأوجينول في البشر محدودة.

ومع ذلك ، وجدت إحدى الدراسات الصغيرة أن تناول مكملات الأوجينول لمدة أسبوع واحد قلل من مستويات الجلوتاثيون- S- ترانسفيرازات (GSTs) ، وهي عائلة من الإنزيمات المشاركة في إزالة السموم والتي غالبًا ما تكون علامة على مرض الكبد.

يحتوي القرنفل أيضًا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، والتي قد تساعد في الوقاية من أمراض الكبد بسبب قدرتها على المساعدة في تقليل الإجهاد التأكسدي



ومع ذلك ، فإن الأوجينول سام بكميات كبيرة. أظهرت دراسة حالة واحدة لطفل يبلغ من العمر عامين أن 5-10 مل من زيت القرنفل تسبب في تلف خطير في الكبد.



6. قد يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم

تظهر الأبحاث أن المركبات الموجودة في القرنفل قد تساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم .

وجدت دراسة أجريت على الحيوانات أن مستخلص القرنفل ساعد في زيادة معدل السكر في الدم لدى الفئران المصابة بداء السكري.

بحثت دراسة أخرى على شكل أنبوب اختبار وحيوان في تأثيرات مستخلص القرنفل والنيجيريسين ، وهو مركب موجود في القرنفل ، على خلايا العضلات البشرية والفئران المصابة بداء السكري.

تم العثور على القرنفل والنيجيريسين لزيادة امتصاص السكر من الدم إلى الخلايا ، وزيادة إفراز الأنسولين ، وتحسين وظيفة الخلايا التي تنتج الأنسولين .

الأنسولين هو هرمون مسؤول عن نقل السكر من دمك إلى خلاياك. يعد الأداء السليم للأنسولين ضروريًا للحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة.

بالاقتران مع نظام غذائي متوازن ، يمكن أن يساعد القرنفل في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.



7. قد يعزز صحة العظام

كتلة العظام المنخفضة هي حالة تؤثر على ما يقدر بنحو 43 مليون من كبار السن في الولايات المتحدة وحدها .

يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالكسور والكسور.

ثبت أن بعض المركبات الموجودة في القرنفل تساعد في الحفاظ على كتلة العظام في الدراسات التي أجريت على الحيوانات.

على سبيل المثال ، وجدت دراسة أجريت على الحيوانات أن مستخلص القرنفل الذي يحتوي على نسبة عالية من الأوجينول يحسن العديد من علامات هشاشة العظام ويزيد من كثافة العظام وقوتها.

كما أن القرنفل غني بالمنغنيز ، حيث يوفر 30٪ من القيمة اليومية المطلوبة في ملعقة صغيرة (2 جرام) من القرنفل المطحون



المنغنيز معدن له دور في تكوين العظام وهو مهم للغاية لصحة العظام .

وجدت دراسة أجريت على الحيوانات

المنغنيز معدن له دور في تكوين العظام وهو مهم للغاية لصحة العظام .

وجدت دراسة أجريت على الحيوانات أن تناول مكملات المنغنيز لمدة 12 أسبوعًا زاد من كثافة المعادن في العظام ونمو العظام.