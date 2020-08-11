فوائد القرنفل للشعر و التخسيس والجنس .. صحي بامتياز

يعتبر القرنفل من أكثر البهارات غرابة بسبب رائحته وخصائصه الطبية. موطنه جزر مالوكو في الأرخبيل الإندونيسي ، تستخدم هذه التوابل على نطاق واسع في نكهات الطعام و العطور ومعطرات التنفس ،

فوائد القرنفل

يحتوي القرنفل على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للصحة مثل فيتامين k وC وA والحديد والمغنيسيوم والفسفور والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز.

1- مكافحة الالتهابات وتقوية المناعة

أثبتت الابحاث مؤخرا أن للقرنفل دور في مكافحة السرطانات وخاصة سرطانات الجهاز الهضمي.​

2- تعزيز صحة الجهاز التنفسي

3- علاج وتسكين آلام الأسنان واللثة

بإضافة القليل من زيت القرنفل على قطعة قطن ووضعه على مكان الألم ستبدأ نتيجة التسكين الفورية.

فوائد زيت القرنفل

وهناك طريقة واحدة للاستفادة من هذا وهي استخدام هذه التوابل كعلاج للصداع. يمكنك القيام بذلك بإحدى طريقتين: استهلكها أو استخدامها موضعيًا. إذا كنت تفضل تناولها، يمكنك مزج مسحوق القرنفل والملح الصخري مع كوب من الحليب وشربه لتخفيف الصداع. إذا كنت ترغب في استخدامه موضعيًا، يمكنك نقع القرنفل في زيت جوز الهند وتدليك المكان للحصول على الراحة.

وهناك طريقة واحدة للاستفادة من هذا وهي استخدام هذه التوابل كعلاج للصداع. يمكنك القيام بذلك بإحدى طريقتين: استهلكها أو استخدامها موضعيًا. إذا كنت تفضل تناولها، يمكنك مزج مسحوق القرنفل والملح الصخري مع كوب من الحليب وشربه لتخفيف الصداع. إذا كنت ترغب في استخدامه موضعيًا، يمكنك نقع القرنفل في زيت جوز الهند وتدليك المكان للحصول على الراحة.

تحتوي هذه التوابل أيضًا على خصائص مخدر موضعي، إذا كان لديك ألم في الأسنان، ضع فصًا فوق السن المزعج للتخلص من الانزعاج حتى تتمكن من الوصول إلى طبيب الأسنان.

تحتوي هذه التوابل أيضًا على خصائص مخدر موضعي، إذا كان لديك ألم في الأسنان، ضع فصًا فوق السن المزعج للتخلص من الانزعاج حتى تتمكن من الوصول إلى طبيب الأسنان.

يمكن استخدام القرنفل كعلاج لمشكلات الجهاز الهضمي، لأنه يزيد من إفراز الإنزيمات الهاضمة، كما يقلل من الغثيان، ناهيك عن أن القرنفل مليء بالألياف، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويساعد على منع الإمساك. وأفضل طريقة لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي مع القرنفل هي تناوله في شكل مسحوق أو محمص بالعسل.

يمكن استخدام القرنفل كعلاج لمشكلات الجهاز الهضمي، لأنه يزيد من إفراز الإنزيمات الهاضمة، كما يقلل من الغثيان، ناهيك عن أن القرنفل مليء بالألياف، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويساعد على منع الإمساك. وأفضل طريقة لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي مع القرنفل هي تناوله في شكل مسحوق أو محمص بالعسل.

الفوائد الصحية لتناول فصين فقط في اليوم، وفقا لموقع Bright Side.

الفوائد الصحية لتناول فصين فقط في اليوم، وفقا لموقع Bright Side.

القرنفل غني بمركب كيميائي يسمى الأوجينول. هذا ما يعطي هذه التوابل العطر الذي تشتهر به. يمكنك الحصول على زيت القرنفل بعد التقطير بالبخار لأوراق شجرة القرنفل وساقها وبراعمها.اقرأ أيضًا - هل لديك مشاكل في الجيوب الأنفية؟ استخدم الزيوت الأساسية





كيف يعزز زيت القرنفل صحتك





إنه أحد أشهر الزيوت العطرية للعلاج بالروائح. وقد استخدمته الأيورفيدا والطب الصيني التقليدي لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض.اقرأ أيضًا - يمكن لهذا الزيت أن يعزز الدورة الدموية ويعالج أعراض عسر الهضم





كيف يحسن زيت القرنفل بشرتك وشعرك





إنه اختيار ممتاز ليس فقط للأمراض ولكن أيضًا لتحسين بشرتك وحالات شعرك. فيما يلي سبع فوائد جمالية لهذا الزيت الذي يضمنه أطباء الجلد أيضًا.





يعالج حب الشباب





كشفت دراسة أجريت في جامعة بورافا ، تايلاند ، أنه يمكن أن تقتل بفعالية خلايا المكورات العنقودية الذهبية والعديد من الكائنات الحية الدقيقة المرتبطة بها. خصائصه المضادة للبكتيريا والمطهرة تسمح لزيت القرنفل بمقاومة البكتيريا المسببة لحب الشباب وتطهير البشرة المعرضة لحب الشباب.





تحتاج إلى تناول 3 قطرات من زيت القرنفل وإضافة ملعقتين صغيرتين من العسل الخام فيه. الآن ، قم بخلطها معًا بشكل جيد وتطبيقها على المنطقة المصابة. اغسله بعد فترة. يمكنك أيضًا صنع قناع للوجه عن طريق خلط 5 قطرات من زيت القرنفل في 1¼2 كوب من جل الصبار وتخزينها. احتفظي بالقناع في وعاء كهرماني اللون. ضعي هذا الجل على وجهك بالكامل واتركيه طوال الليل لمكافحة حب الشباب.





يزيل الهالات السوداء





إذا قمت بدمج زيت القرنفل مع اللبان ، فسيصبح العلاج الأمثل لإزالة الهالات السوداء. يمكن لهذا الخليط أن يحفز الدورة الدموية بشكل فعال بالقرب من عينيك ويجدد المنطقة.





خذ قطرتين من زيت القرنفل و 7 قطرات من زيت اللبان مع زيت ناقل. يمكن أن يكون جوز الهند خيارًا جيدًا. الآن ، امزج جميع المكونات جيدًا واحفظها في زجاجة. يمكنك تطبيق هذا الخليط كل ليلة على الهالات السوداء. تأكد من عدم وضع الزيت بالقرب من العينين. يمكن أن يؤدي علاج الهالات السوداء إلى تلف عينيك إذا تسللت إليها.





يعالج التهابات الجلد





يحتوي زيت القرنفل على مادة كيميائية تسمى الأوجينول تعمل كعامل مطهر ومضاد للبكتيريا . بمساعدة هذه الخصائص ، يمكنه علاج الجروح والجروح ومكافحة الالتهابات الفطرية. بصرف النظر عن هذا ، يمكن أيضًا علاج لدغات الحشرات باستخدام هذا الزيت العطري.

تحتاج أولًا إلى تخفيف زيت القرنفل بزيت جوز الهند أو زيت اللوز ثم تطبيقه على المنطقة المصابة.





يزيل الزوائد الجلدية والثآليل





للتخلص من الزوائد الجلدية والثآليل ونمو الجلد غير الطبيعي ، يعتبر هذا الزيت من أفضل الخيارات. يساعدك بسبب خصائصه القوية كمطهر ومضاد للميكروبات ومضاد للفطريات ومضاد للبكتيريا. كما أن كونك ساخنًا بطبيعته يساعد على نمو الجلد حتى يجف ويتقلص بسرعة.





يمكنك وضع زيت القرنفل مباشرة على المنطقة المصابة. استمر في تطبيقه طوال اليوم حتى يتقلص النمو ويسقط. تأكد من وضع هلام أو غسول على البشرة السليمة حول الثآليل. سيحمي ذلك تلك المنطقة من حرارة زيت القرنفل.





يعالج قشرة الرأس





هذا الزيت له خصائص لوقف نمو الفطريات المسببة لقشرة الرأس. وفقًا لدراسات مختلفة ، يمكن لهذا الزيت العطري أن يوقف نمو الفطريات التي تسبب قشرة الرأس. هذا بسبب خصائصه المضادة للفطريات.





تحتاج إلى إضافة حوالي 10 إلى 12 قطرة من زيت القرنفل إلى الشامبو العادي الخاص بك وتطبيقه على شعرك أثناء الاستحمام. يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من زيت الزعتر إليه للحصول على نتائج أفضل.





تحتاج ببساطة إلى خلط نصف كوب من بندق الساحرة و 3 قطرات من زيت القرنفل في زجاجة كهرمان. أولًا ، نظفي وجهك بالماء البارد وضعي هذا المزيج على وجهك بالكامل كتونر للوجه. استخدم ضمادات قطنية للتطبيق.





يسخن الشعر ويعزز نمو الشعر





يعمل هذا الزيت على تنشيط بصيلات الشعر عن طريق زيادة الدورة الدموية في فروة الرأس ، يتمتع زيت القرنفل بخصائص تحفز بصيلات الشعر. ينشط بصيلات الشعر عن طريق زيادة الدورة الدموية لفروة الرأس. تساعد زيادة تدفق الدم في جلب العناصر الغذائية إلى كل بصيلة شعر. هذه العملية تعزز نمو الشعر وكثافته.





يمكنك عمل قناع لنمو الشعر عن طريق الجمع بين ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند و 5 قطرات من زيت القرنفل. ضع هذا الخليط على فروة رأسك. اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء العادي.