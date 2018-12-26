للعظام والقلب والعين.. 10 فوائد لتناول حبة قرنفل في الصباح

قال الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، إن مضغ حبة قرنفل صباحًا فور الاستيقاظ من النوم له فوائد، حيث يساعد في الهضم، ومضاد للميكروبات، ويكافح السرطان، ويحمي الكبد، ويعزز جهاز المناعة، ويساعد في السيطرة على مرض السكر، والحفاظ على جودة العظام، فى حين أنه يتميز بخصائص مثيرة للشهوة الجنسية.



لذلك نصح خبير التغذية قراء "صدى البلد"، بمضغ حبة قرنفل في الصباح، للفوائد الصحية التي يحتوي عليها وهي:

1-ذاكرة قوية.

2-تقوية القلب.

3-تقضي على السعال والكحة والبلغم.

4-يقوي المفاصل.

5-تنظيف للبطن والمعدة من الجراثيم والبكتيريا.

6-فمك نظيف ورائحة جميلة.

7- لا توجد مشاكل في الكبد والطحال والكليتين.

8-مقوي للنظر ويذهب غواش العين.

9-يعالج التهاب الحنجرة واللوزتين.

10-يخفض نسبة السكر والضغط العالي.