به مادة خارقة.. فوائد القرنفل للمناعة

يلجأ البعض لاستخدام الوصفات الطبيعية ، التي تساعد في تقوية جهاز المناعة للوقاية من فيروس كورونا التاجي ، ومنها التوابل التي تحتوي على مضادت الأكسدة ، والتي تقوي الجسم والمناعة ضد العدوى و الأمراض .





ويعتبر القرنفل ، من اهم التوابل التي تساعد على تقوية مناعة الجسم ، وذلك عند إضافته للطعام أو نقعه في الماء وشرب المنقوع ، نستعرض في السطور التالية فوائد القرنفل للمناعة .





القرنفل مليء بالمعادن والفيتامينات والألياف، لكن المكون الرئيسي الذي يجعل القرنفل قويًا جدًا لزيادة المناعة هو مادة الأوجينول ، وهو أيضًا ما يعطي القرنفل رائحته المميزة.





وثبت أن الأوجينول فعال ضد العديد من البكتيريا والفيروسات الضارة ، كما أنه فعال في محاربة الفطريات، وفقًا لموقع solsticemed .





كما أثبتت الأبحاث أن الأوجينول فعال للغاية في محاربة الكائنات الضارة داخل وخارج الجسم، ودرس بعض الباحثين البرتغاليين مدى فعالية الأوجينول ضد الجيارديا ، ووجدوا أنه يمكن أن يثبط نمو البكتيريا ، ويمكن أن يكون علاجًا طبيعيًا فعالًا لهذه الحالة.





ومن ناحية أخرى ، فإن الزيوت المشتقة من القرنفل والقرفة والنعناع ليست سوى عدد قليل من الزيوت التي وُجد أنها تعمل بشكل جيد ضد البكتيريا والفطريات .





ويعتقد بعض الباحثين في اليابان أنه يمكن استخدام القرنفل مع المأكولات البحرية لمنع بعض أنواع التسمم الغذائي ، والتي يمكن أن تحدث عن طريق تناول المأكولات البحرية الطازجة.





كما أن زيت القرنفل ، عند دمجه مع المنثول ، يكون له تأثير فعال في تقليل آلام العضلات والمفاصل.



