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مرأة

به مادة خارقة.. فوائد القرنفل للمناعة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:57 م
فوائد القرنفل للمناعة
فوائد القرنفل للمناعة
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رشا عوني
يلجأ البعض لاستخدام الوصفات الطبيعية ، التي تساعد في تقوية جهاز المناعة للوقاية من فيروس كورونا التاجي ، ومنها التوابل التي تحتوي على مضادت الأكسدة ، والتي تقوي الجسم والمناعة ضد العدوى و الأمراض . 

ويعتبر القرنفل ، من اهم التوابل التي تساعد على تقوية مناعة الجسم ، وذلك عند إضافته للطعام أو نقعه في الماء وشرب المنقوع ، نستعرض في السطور التالية فوائد القرنفل للمناعة .

القرنفل مليء بالمعادن والفيتامينات والألياف، لكن المكون الرئيسي الذي يجعل القرنفل قويًا جدًا لزيادة المناعة هو مادة الأوجينول ، وهو أيضًا ما يعطي القرنفل رائحته المميزة. 

وثبت أن الأوجينول فعال ضد العديد من البكتيريا والفيروسات الضارة ، كما أنه فعال في محاربة الفطريات، وفقًا لموقع solsticemed . 

كما أثبتت الأبحاث أن الأوجينول فعال للغاية في محاربة الكائنات الضارة داخل وخارج الجسم، ودرس بعض الباحثين البرتغاليين مدى فعالية الأوجينول ضد الجيارديا ، ووجدوا أنه يمكن أن يثبط نمو البكتيريا ، ويمكن أن يكون علاجًا طبيعيًا فعالًا لهذه الحالة.

ومن ناحية أخرى ، فإن الزيوت المشتقة من القرنفل والقرفة والنعناع ليست سوى عدد قليل من الزيوت التي وُجد أنها تعمل بشكل جيد ضد البكتيريا والفطريات . 

ويعتقد بعض الباحثين في اليابان أنه يمكن استخدام القرنفل مع المأكولات البحرية لمنع بعض أنواع التسمم الغذائي ، والتي يمكن أن تحدث عن طريق تناول المأكولات البحرية الطازجة.

كما أن زيت القرنفل ، عند دمجه مع المنثول ، يكون له تأثير فعال في تقليل آلام العضلات والمفاصل.

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