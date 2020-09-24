تسبب العقم والأورام .. للنساء احذرى تناول تلك الأطعمة تهدد سلامة الرحم









أطعمه لصحة الرحم







شاي أخضر













ليمون





سيساعد شرب كوب من الماء المنقوع بالليمون كل صباح في تنظيم دورتك الشهرية فهو غنى بفيتامين C الذي يعزز الخصوبة ويقوي جهاز المناعة في الجسم.

يمكن للخصائص المعززة للمناعة في الليمون أن تساعد الرحم بشكل أفضل على محاربة البكتيريا الضارة التي يمكن أن تسبب التهابات في الرحم

القرفة





المكسرات

أظهرت إحدى الدراسات وجود صلة بين الأنماط الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من المكسرات أثناء الحمل وتقليل مخاطر الولادة المبكرة.









أحمى نفسك من الأورام بهذه الأغذية







على الجانب الأخر بجانب الاطعمه السابقة التى تعمل على تنظيم الهرمونات هناك أطعمه أخرى يجب عليك تجنبها إذا كنت ممن لديهم إستعداد للإصابة بالأورام الليفية أو لديك أورام ليفية بالفعل







على الرغم من عدم وجود طريقة مضمونة لتجنب الأورام الليفية ، فبمجرد تشخيص إصابتك بهذه الأورام الحميدة ، هناك بعض الأطعمة التي قد تساعدك. وهناك أشياء أخرى يجب تجنبها ، لأن التغييرات الغذائية قد تساعد في الحفاظ على نمو الورم تحت السيطرة.



الأطعمة التي يجب تجنبها مع الأورام الليفية

اللحوم المصنعة عالية الدسم







من المعروف أن اللحوم الحمراء المصنعة تحتوي على نسبة عالية من الهرمونات المضافة ، وخاصة هرمون الاستروجين.





منتجات الألبان عالية الدسم -







يمكن أن تحتوي منتجات الألبان التقليدية على مستويات عالية من المنشطات والهرمونات والمواد الكيميائية الأخرى التي تعزز التضخم.







الأطعمة الغنية بالملح -





الأطعمة الغنية بالملح قاسية على الكبد ، وهو العضو الأكثر مسؤولية عن إزالة السموم وموازنة الهرمونات.





الكربوهيدرات المكررة







- من المعروف أن الأطعمة البيضاء مثل المعكرونة والخبز الأبيض والأرز الأبيض والكعك والبسكويت تعمل على تغيير مستويات هرمون الاستروجين ، مما يؤدي إلى زيادة حجم الأورام الليفية.





- فول الصويا . يحتوي فول الصويا على فيتويستروغنز. هذه مركبات تعمل مثل الإستروجين في جسمك. في حين أن هذا قد يكون مفيدًا إذا كنت تحارب مستويات هرمون الاستروجين المنخفضة ، إلا أنها تمثل تحديًا للورم الليفي. وذلك لأن مستويات هرمون الاستروجين المرتفعة يبدو أنها تعزز نمو الورم الليفي.





-السكر المكرر - يمكن أن يؤدي الاستهلاك العالي للسكر إلى الالتهابات وزيادة الوزن. هناك ارتباط بين زيادة الوزن وعدم التوازن الهرموني.

الكافيين - الكثير من الكافيين يضع ضغطًا إضافيًا على الكبد







أفضل الأطعمة لتناولها مع الأورام الليفية

الأطعمة الغنية بالألياف ، بما في ذلك الخضروات الصليبية مثل البروكلي

الخضار الورقية الخضراء

الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين (مثل الجزر والبطاطا الحلوة). يمكن أن تساعد هذه أيضًا في زيادة الخصوبة ، وهو أمر يمكن أن يتأثر بنمو الورم الليفي.

الأطعمة الغنية بالحديد (مثل لحوم البقر والبقوليات)

بذور الكتان

كل الحبوب

الحمضيات مثل التفاح والبرتقال. تشير الدراسات إلى أن النساء اللواتي يتناولن حصتين أو أكثر من الحمضيات كل يوم يقلل من مخاطر الإصابة بالأورام الليفية.

قد تساعد المكملات أيضًا في تقليص حجم الورم الليفي أو الحفاظ عليها.





كارثة موقوته تتناولها النساء







على الجانب الأخر أكد الدكتور بهاء الدين ناجى إستشارى التغذية العلاجية والسمنة تعد من الأطعمه التى يجب التوقف عن تناولها نهائيا لتأثيرها على سلامة الرحم أجنحة ورقاب الدجاج لأن فى كثير من الأحيان يتم حقن الدجاج بالستيرويد عن طريق هاتين المنطقتين التى تزيد معدل فرص الإصابة بالألتهابات فى الجسم والإصابة بالقرحة خاصة فى منطقة الرحم والخلايا الدهنية فى الجسم كله





