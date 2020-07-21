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مرأة

فقدان الشهية والنزيف.. إليك أعراض سرطان الرحم بجميع مراحله

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:42 م
فقدان الشهية والنزيف
فقدان الشهية والنزيف .. إليك اعراض سرطان الرحم بجميع مراحله
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اسماء محمد
يعد سرطان الرحم من أكثر الأورام الشائعة بين السيدات، وكلما تأخر اكتشافه كلما كان علاجه أصعب واستغرق وقتا أطولا.. لذا من الضرورى أن تعرف كل امرأة اعراض سرطان الرحم المبكرة.


وذكر موقع "nhs" أن النزيف غير الطبيعي من المهبل يعد من أكثر أعراض سرطان الرحم المعروفة بين النساء ولكن النزيف ليس دائما دليلا على الاصابة بالسرطان لان هناك اسبابا كثيرة جدا له.


يبدأ نزيف سرطان الرحم خفيفا وبتفريغ مائي ويصبح أثقل بمرور الوقت، ومن الملاحظ أن معظم النساء المصابات بسرطان الرحم قد مررن بسن اليأس ، لذا فإن أي نزيف مهبلي سيكون غير عادي.


وفي النساء اللاتي لم يسبق لهن انقطاع الطمث، تكون اعراض النزيف المهبلي التى تشير للسرطان وتستدعى زيارة الطبيب، هى:

- يكون نزيف الحيض أثقل من المعتاد
- نزيف مهبلي بين الفترات الطبيعية


وتشمل الأعراض الأقل شيوعًا 
الم في أسفل البطن .
ألم أثناء العلاقة الجنسية.


وإذا وصل سرطان الرحم إلى مرحلة متقدمة ، فقد يسبب أعراضًا إضافية، وتشمل :
ألم في الظهر 
ألم فى الساقين
ألم فى الحوض
التعب والاجهاد
الشعور بالغثيان
فقدان الشهية
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