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مرأة

أنواع سرطان عنق الرحم

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:33 ص
سرطان عنق الرحم
سرطان عنق الرحم
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أسماء عبد الحفيظ

تعاني بعض السيدات من مشكلة سرطان عنق الرحم، فإذا كنت من ضمن هؤلاء، تساعد عملية تحديد نوع سرطان عنق الرحم في تحديد مآل المرض والعلاج. الأنواع الرئيسية لسرطان عنق الرحم هى تتمثل فيما يلي وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير:

سرطان الخلايا الحرشفية. وهو الخلية التى تبطِّن الجزء الخارجي من عنق الرحم، الذي يصل إلى المهبل. معظم سرطانات عنق الرحم من نوع سرطان الخلايا الحرشفية. 


السرطان الغدي. يبدأ هذا النوع من سرطان عنق الرحم في الخلايا الغدية التي على شكل عمود والتي تبطِّن قناة عنق الرحم.

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في بعض الأحيان، يشترك كلا نوعي الخلايا في سرطان عنق الرحم. نادرًا ما يحدث السرطان في الخلايا الأخرى الموجودة في عنق الرحم.

تشمل عوامل خطر سرطان عنق الرحم ما يلي:

النشاط الجنسي المبكِّر. إن ممارسة الجنس في سن مبكِّرة يَزيد من خطورة الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.

أنواع العدوى الأخرى المنقولة جنسيًّا. إن الإصابة بأنواع أخرى من العدوى المنقولة جنسيًّا  مثل داء المتدثِّرة، والسَّيَلان، وداء الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز — تَزيد من خطر الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.

ضعف الجهاز المناعي. قد تزداد احتمالية إصابتكِ بسرطان عنق الرحم إذا كان لديكِ ضعف في الجهاز المناعي بسبب حالة صحية أخرى، وإذا كنتِ مصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.

التدخين. هناك صلة بين التدخين والإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية في عنق الرحم.

التعرُّض لأدوية الوقاية من الإجهاض التلقائي. في حالة تناول والدتكِ دواءً يُطْلَق عليه اسم ثنائي إيثيل ستيلبوستيرول (DES) أثناء الحمل في فترة الخمسينيات، فقد يزداد تعرضكِ بشكل أكبر لخطر الإصابة بنوع محدَّد من سرطان عنق الرحم يُسمَّى السرطان الغدي ذو الخلايا الصافية.

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