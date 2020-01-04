مصر الأخيرة.. سرطان عنق الرحم من أكثر الأمراض إصابة عند السيدات.. فيديو

قال الدكتور محمد شيرين استشاري النساء والتوليد لـ"صدى البلد"، إن الجمعية المصرية للكشف المبكر لسرطان عنق الرحم تهدف لاكتشاف سرطان عنق الرحم، والذي يميزه عن باقي الأمراض السرطانية الأخرى ان له مراحل مبدأية يمكن معالجتها قبل تحويله لمرض سرطان في الجسم.



وصرح لـ"صدى البلد"، ان هناك العديد من الأطباء لم يدركون مرض سرطان عنق الرحم، ولكن أعضاء الجمعية واعين لذلك المرض لعملهم في انجلترا، لافتا إلى ان هدف الجمعية في البداية هو توعية الأطباء داخل مصر ثم توعية السيدات للكشف المبكر لسرطان عنق الرحم.



وتابع "شيرين" فى حديثة أن مصر تعتبر الدولة الأخيرة التى تحدثت بشكل عام وتفصيلى حول مرض سرطان عنق الرحم، فتعتبر كل الدول المتقدمة حددت مراحل السرطان قبل حدوثه.



كما اجريت الابحاث لسرطان عنق الرحم والذي يعد من اكثر السرطانات التي تصيب الأعضاء التناسلية عند السيدات.



واضاف لـ "صدى البلد" ان السيدات تحتاج للتشجيع المستمر لإجراء الكشف المبكر، فهي لم تقوم بتلك الخطوة بمفردها.