أعراض سرطان الرحم من البنات لـ سن اليأس

سرطان عنق الرحم وسرطان بطانة الرحم وسرطان الرحم فقط ما بين كل هذه الأنواع من السرطانات التي تصيب الجزء الأنثوي، تزداد مخاوف السيدات من أن يصيب هذا العضو مكروها، فيباعد بينه وبين حلمها في الأمومة، أو أن يصدر الطبيب قرار بإزالته، فيسلب منها جزءا من أركان أنوثتها، لذا عليهن أن يبقين في يقظة من هذه الخلايا الخبيثة في أشكالها المختلفة، وعلى طول مراحلهن العمرية، فإليك أعراض سرطان بطانة الرحم، وأعراض سرطان عنق الرحم، وأعراض سرطان الرحم للبنات، وأعراض سرطان الرحم بعد سن اليأس، وكذلك أعراض سرطان الرحم للحامل.
أعراض سرطان بطانة الرحم
هناك أعراض مختلفة يمكن للسيدات متابعتها بكل سهولة لتنجو بنفسها من الخلايا السرطانية الخبيثة، وهي:
- تعرضها لنزيف في فترات ما بين الدورة الشهرية.
- تعرضها لنزيف مهبلي بعد الطمث.
- تشتكي من وجود ألم شديد ومستمر في منطقة الحوض.
- يفرز المهبل عادًة إفرازات غريبة الشكل واللون تكون مائية أو مختلطة بالدم.
أسباب الإصابة بـ سرطان بطانة الرحم:
لا يوجد سبب بعينه وراء الظهور السرطان في منطقة بطانة الرحم، زولكن الأطباء والعلماء توصلوا لعدة تكهنات، وهي:
- حدوث طفرات جينية في الخلايا، وتغيير في الخلايا الطبيعية لتصبح غير طبيعية.
- زيادة أعداد الخلايا السليمة بصورة محدودة.
- نمو وتكاثر خلايا غير طبيعية دون أن تموت في الوقت المحدد لها.
- تتحول الخلايا المتراكمة هي المصدر لتشكيل كتل من الورم.
- ظهور وانتشار الأورام السرطانية في أماكن قريبة.
وهناك اسباب أخرى تزيد من فرص الإصابة بسرطان بطانة الرحم وهي:
- قيام المبايض بإفراز مزيد من الهرمونات الأنثوية وبالتالي تزداد نسبة هرمون البروجسترون والأستروجين.
- حدوث خلل في توازن الهرمونات الأنثوية بالجسم.
3- التغيرات في الهرمونات يؤدي إلى تغيرات في بطانة الرحم.
أعراض سرطان الرحم بعد سن اليأس
لا يعد هناك اختلاف بين سرطان بطانة الرحم قبل سن اليأس أو بعده فهي متشابهة جدًا، لذا على السيدات المتابعة المستمرة لتلك الأعراض طوال الوقت:
- مرورها بنزيف مهبلي غير طبيعي وغزير، وهذه علامة قوية تتسبب في قلق السيدات، ويختلف لطبيعة السن.
- الإحساس بألم غير طبيعي أثناء العلاقة الحميمية، وذلك نتيجة تورم وانتفاخ الرحم وبالتالي يعود تأثيره على حجم وشكل الرحم.
- تغيير الرحم من حيث الحجم بسبب تورمه الشديد، ويمكن للسيدات الشعور بذلك عن القيام بالأعمال اليومية المعتادة وحينها لن تكون قادرة على إكمالها.
- الرغبة المستمرة في القيء والغثيان.
- فقدان الشهية وخسارة الوزن بشكل ملحوظ
- ألم شديد ممتد من منطقة الحوض حتى الساقين، ونهاية الظهر.
- ألم قوي في منطقة أسفل البطن.
اعراض سرطان الرحم للبنات
يمكن للبنات متابعة اعراض سرطان الرحم بنفسها لفحص نفسها ذاتيًا:
- التعرض لنزيف شديد وغير طبيعي في فترات ما بعد الدورة الشهرية.
- ألم أسفل الحوض أو البطن، ويكون الألم ممتد من أسفل البطن أو من الحوض ومحيطهم.
- حدوث إفرازات مهبلية غزيرة.
- الإحساس بالإعياء والتعب بشكل مستمر بسبب الإفرازات.
- خسارة كبيرة في الوزن خلال فترة قصيرة قد تكون 6 أشهر، أي يكون نسبة الخسارة حوالي 5 أو 10 % من وزن الجسم.
- اتتفاخ الساقين.
- الغثيان المستمر إلى جانب عسر الهضم.
- آلام شديدة في الظهر.
اعراض سرطان الرحم للحامل
اعراض سرطان الحمل للحامل لا تختلف هي أيضًا عن اعراض سرطان الرحم في الحالات العادية، فهي عبارة عن:
- تعرضها لحدوث نزيف مهبلي شديد، وهذا يثير القلق حول حال الجنين.
- أيضًا تشعر السيدة خلال العلاقة بألم شديد.
- تعرضها لألم مستمر في منطقة الحوض دون معرفة مصدره.
- شعورها المستمر بالخمول الشديد.
- الحاجة الدائمة للتبول، مع إيجاد صعوبة في عملية الإخراج.
- إفرازات مهبلية برائحة كريهة.
- تعرضها لتورم وانتفاخ الكاحل والساق.
أعراض سرطان بطانة الرحم
هناك أعراض مختلفة يمكن للسيدات متابعتها بكل سهولة لتنجو بنفسها من الخلايا السرطانية الخبيثة، وهي:
- تعرضها لنزيف في فترات ما بين الدورة الشهرية.
- تعرضها لنزيف مهبلي بعد الطمث.
- تشتكي من وجود ألم شديد ومستمر في منطقة الحوض.
- يفرز المهبل عادًة إفرازات غريبة الشكل واللون تكون مائية أو مختلطة بالدم.
أسباب الإصابة بـ سرطان بطانة الرحم:
لا يوجد سبب بعينه وراء الظهور السرطان في منطقة بطانة الرحم، زولكن الأطباء والعلماء توصلوا لعدة تكهنات، وهي:
- حدوث طفرات جينية في الخلايا، وتغيير في الخلايا الطبيعية لتصبح غير طبيعية.
- زيادة أعداد الخلايا السليمة بصورة محدودة.
- نمو وتكاثر خلايا غير طبيعية دون أن تموت في الوقت المحدد لها.
- تتحول الخلايا المتراكمة هي المصدر لتشكيل كتل من الورم.
- ظهور وانتشار الأورام السرطانية في أماكن قريبة.
وهناك اسباب أخرى تزيد من فرص الإصابة بسرطان بطانة الرحم وهي:
- قيام المبايض بإفراز مزيد من الهرمونات الأنثوية وبالتالي تزداد نسبة هرمون البروجسترون والأستروجين.
- حدوث خلل في توازن الهرمونات الأنثوية بالجسم.
3- التغيرات في الهرمونات يؤدي إلى تغيرات في بطانة الرحم.
أعراض سرطان الرحم بعد سن اليأس
لا يعد هناك اختلاف بين سرطان بطانة الرحم قبل سن اليأس أو بعده فهي متشابهة جدًا، لذا على السيدات المتابعة المستمرة لتلك الأعراض طوال الوقت:
- مرورها بنزيف مهبلي غير طبيعي وغزير، وهذه علامة قوية تتسبب في قلق السيدات، ويختلف لطبيعة السن.
- الإحساس بألم غير طبيعي أثناء العلاقة الحميمية، وذلك نتيجة تورم وانتفاخ الرحم وبالتالي يعود تأثيره على حجم وشكل الرحم.
- تغيير الرحم من حيث الحجم بسبب تورمه الشديد، ويمكن للسيدات الشعور بذلك عن القيام بالأعمال اليومية المعتادة وحينها لن تكون قادرة على إكمالها.
- الرغبة المستمرة في القيء والغثيان.
- فقدان الشهية وخسارة الوزن بشكل ملحوظ
- ألم شديد ممتد من منطقة الحوض حتى الساقين، ونهاية الظهر.
- ألم قوي في منطقة أسفل البطن.
اعراض سرطان الرحم للبنات
يمكن للبنات متابعة اعراض سرطان الرحم بنفسها لفحص نفسها ذاتيًا:
- التعرض لنزيف شديد وغير طبيعي في فترات ما بعد الدورة الشهرية.
- ألم أسفل الحوض أو البطن، ويكون الألم ممتد من أسفل البطن أو من الحوض ومحيطهم.
- حدوث إفرازات مهبلية غزيرة.
- الإحساس بالإعياء والتعب بشكل مستمر بسبب الإفرازات.
- خسارة كبيرة في الوزن خلال فترة قصيرة قد تكون 6 أشهر، أي يكون نسبة الخسارة حوالي 5 أو 10 % من وزن الجسم.
- اتتفاخ الساقين.
- الغثيان المستمر إلى جانب عسر الهضم.
- آلام شديدة في الظهر.
اعراض سرطان الرحم للحامل
اعراض سرطان الحمل للحامل لا تختلف هي أيضًا عن اعراض سرطان الرحم في الحالات العادية، فهي عبارة عن:
- تعرضها لحدوث نزيف مهبلي شديد، وهذا يثير القلق حول حال الجنين.
- أيضًا تشعر السيدة خلال العلاقة بألم شديد.
- تعرضها لألم مستمر في منطقة الحوض دون معرفة مصدره.
- شعورها المستمر بالخمول الشديد.
- الحاجة الدائمة للتبول، مع إيجاد صعوبة في عملية الإخراج.
- إفرازات مهبلية برائحة كريهة.
- تعرضها لتورم وانتفاخ الكاحل والساق.