إذا كنت عذراء احذري..أعراض سرطان الرحم للبنات

سرطان الرحم كلمة ثقيلة لا تتحمل السيدات سماعها فهو من الأمراض التي تصيب المرأة في مقتل، حينها قد تشعر بأن أنوثتها وحلمها في الإنجاب مهدد بالضياع وقد يسلب منها إلى الأبد، وخاصة إذا كاتا شابة لم تدخل بعد عالم الأمومة او الزواج، ولكن يمكن معالجته في وقت مبكر إذا كانت الفتاة متابعة لـ أعراض سرطان الرحم.

ولذا نستعرض أعراض سرطان الرحم للفتاة.





يعد سرطان الرحم من أنواع السرطانات المنتشرة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة في العالم بأكمله التي تصيب السيدات، فهو من أنواع السرطانات المفاجئة فقد لا تشعر الفتاة بأي ألم جراء الإصابة بهذا النوع.





أسباب سرطان الرحم





يتسبب في ظهور السرطات بالرحم فيروس "الورم الحليمي" ويعتبر هو السبب الرئيسي وراء الإصابة بـ سرطات الرحم عامًة وسرطان عنق الرحم على وجه التحديد، وهناك عدة أنواع من الورم الحليمي ولكن جميعها لا يسبب السرطان، فبعضها لا تظهر له أي علامة وبعضها التأليل التناسلية، ويتنقل هذا الورم من شخص حامله إلى شخص آخر عن طريق الاتصال الجنسي.





وأشارت إحدى الدراسات إلى أن السيدات قد يحملن فيروس الورم الحليمي لفترة قد تمتد لسنوات طويلة دون ان يشعرت او يعلمن بأي شيء، لذلك يستمر الفيروس في الجسم فترة طويلة دون ظهور أية أعراض، وبالتالي يسبب الإصابة بسرطان عنق الرحم على مدار سنين.





نصائح لتجب أعراض سرطان الرحم للبنات





ينصح بعمل فحص شامل من حين لآخر على الرحم وكذلك باقي أجهزة الجسم لمتابعة ما إذا يحمل الجسم هذا الورم الحليمي أم لا، وإذا وجد يجب متابعته بالكشف المستمر حتى لا يتحول هذا الفيروس لسرطان في الرحم، فالكشف سيتابع خط هذا الورم وما سيتنج عنه.





أعراض سرطان الرحم للعذراء





هناك العديد من الأعراض التي يمكن من خلالها الفتيات متابعتها:





- حدوث نزيف شديد وغير طبيعي من المهبل أثناء فترات ما بين الدورة الشهرية، أو عند السيدات التي انقطعت عنهن الدورة الشهرية.

- الشعور بألم في منطقة أسفل الحوض أو البطن، وعلى الرغم من أن السيدات يعانين بألم في تلك المنطقة من فترة لأخرى، إلا أن الألم المصاحب لـ سرطان الرحم مختلف فهو يكون من أسفل البطن أو من الحوض ومحيطهم.

- إفرازات مهبلية غزيرة.

- الشعور بالتعب بسبب النزيف المهبلي الغير طبيعي.

- فقدان الوزن بصورة غير مفهومة خلال 6 شهور حينها تكون نسبة الوزن المفقود بين 5-10% من وزن الجسم الأصلي.

- اتتفاخ الساقين.

- الشعور الدائم بعسر الهضم والغثيان.