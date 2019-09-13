أعراض سرطان الرحم للحامل.. الورم الصامت

أعراض سرطان الرحم للحامل



أسباب الإصابة بـ سرطان الرحم للحامل:





قد تختلط الأعراض ببعضها في فترة الحمل فتكون الأمور متشابهة إلى حد كبير، فيصعب التفرقة بين أعراض سرطان عنق الرحم وأعراض الحمل ومن ضمن هذه الأعراض الانتفاخ والتغيير في حجم الثديين، وكذلك حدوث النزيف المستمر والصداع المستمر، لذلك إذا زادت تلك الأعراض وخاصًة النزيف يراعى زيارة الطبيب وإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان.



طرق تشخيص اعراض سرطان الرحم للحامل:



هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها فحص وكشف عن سرطان عنق الرحم، منها :

- إجراء مسح شامل للكشف عن سرطان عنق الرحم.

- الأشعة السينية تعتبر من الطرق الآمنة للكشف عن السرطان دون إيذاء الجنين، فهي ذات مستوى إشعاعي منخفض جدًا، ولزيادة في الآمان والحماية يمكن تغطية المعدة بدرع رئيسي لحماية الجنين.

- كما تعتبر الأشعة المقطعية من الطرق التي تكشف عن السرطان وتحدد نوعه بالإضافة إلى أنه يتميز بالدقة، إلى جانب أنه من الوسائل الآمنة للكشف عن سرطان عنق الرحم خلال فترة الحمل، فقد يتم الكشف من عند الرأس أو الصدر فقط، وبالتالي لا تمر الأشعة تجاه مكان الجنين مباشرًة، كما يمكن استخدام درع رئيسي يغطي المعدة أو الحوض لحماية الجنين كما هو الحال في الأشعة السينية.

- وأخيرًا الرنين المغناطيسي وتعتبر أيضًا من الطرق الآمنة على الجنين والسيدة الحامل أيضًا، فهو عبارة عن موجات فوق الصوتية.

بدون أي مقدمات أو ألم تتعرض السيدات للإصابة بسرطان عنق الرحم، لتفاجئ بهذا المرض ولعل ما يزيد من وطأة الأمر أن تكون السيدة المصابة حامل وتنتظر مولودها بشغف، ولكن هذا لا يمنع من أن هناك أعراض سرطان الرحم للحامل يمكن على السيدات متابعتها وملاحظاتها لاكتشاف الأمر مبكرًا وإيجاد حل بشكل سريع لعلاجه، لذلك نستعرض في التقرير الآتي أعراض سرطان الرحم للحامل.في المعتاد تصاب السيدات بسرطان عنق الرحم دون أن تشعر بألم أو إحساس بوخز ما ينبها في أن هناك خطرا يداهم جسدها، ولكن في نفس الوقت يعتبر سرطان عنق الرحم من السرطانات التي يمكن اكتشافها مبكرًا وعلاجه بالرجوع إلى بعض الأعراض، فـ اعراض سرطان الرحم للحامل هي :- حدوث نزيف مهبلي، وقد تظنين أن هناك خطرا يقترب من الجنين.- الشعور بألم في منطقة الحوض غير معروف المصدر.- الإحساس بألم شديد خلال الجماع.- الخمول الشديد.- صعوبة أثناء عملية الإخراج، فقد تشعرين بحاجة للتبول ولكن لا تستطيعين.- إفرازات مهبلية لزجة ذات رائحة كريهة.- تورم وانتفاخ الكاحل والساق، وهذا يحث في المراحل المتأخرة من سرطان عنق الرحم.ولكن لا داعي أن تقلق السيدات الحوامل بشكل كبير فسرطان عنق الرحم يعتبر من السرطانات غير الشائعة التي تصيب الحوامل، بل يحدث ذلك بشكل نادر.هناك أسباب عدة تؤدي لإصابة الحامل بالسرطان وتحديدًا سرطان عنق الرحم، وهي:1- قد تحدث الإصابة بسرطان عنق الرحم عن طريق فيروس الورم الحليمي البشري وينتقل إلى السيدات من خلال الاتصال الجنسي فهو يعتبر فيروس شائع جدًا.وليس هناك وقت محدد تصاب فيه السيدات بفيروس الروم الحليمي فقد ينتقل إليهن في أي مرحلة في حياتهن.وحتى الآن لم يتوصل الباحثون إلى الطريقة التي تحدث من خلال العدوى، فهذا الفيروس تصاب به سيدات ويظل عندهن في حالة خمول وأخريات يصبن به ويتحول الورم الحليمي إلى بؤرة سرطانية في الجسد ويسبب لهن سرطان عنق الرحم .2- أن يكون للعائلة تاريخ سابق مع أورام الرحم.3- التعرض لمرض الكلاميديا.4- الحمل المبكر أي قبل أن تتم الفتاة 17 عامًا.، فهذا يساهم بشكل أو بآخر في تكوين الخلايا السرطانية.5- التدخين .6- الحصول على وسائل منع الحمل المعتمدة على الهرمونات على مدار سنوات طويلة.7- إصابة جهاز المناعة بالضعف.وبموجب الدراسات وأقوال العلماء فيعد سرطان عنق الرحم من السرطانات البطيئة جدًا في النمو، وينمو خلال سلسلة من المراحل حتى يصل إلى مرحلة التسرطن ويصبح سرطان كامل، وبالتالي إذا خضعت لمسح ذري للكشف عن الإصابة بسرطان عنق الرحم فستكون النتائج ضعيفة جدًا.اكتشاف اعراض سرطان الرحم للحامل: