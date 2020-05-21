AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ما الحالات المصابة التى تصل إلى الاستئصال وأعراض سرطان الرحم؟.. فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 06:44 م
سرطان الرحم
سرطان الرحم
Advertisements
نهى هجرس - أيه التيجي
كشف الدكتور جمال البحيري استشاري جراحة الأورام، لـ "صدى البلد" حول أهم أعراض سرطان الرحم، وهل جميع الحالات المصابة به يجب أن تقوم باستئصال الرحم أم لا ؟

وتابع، بأن السيدات بين سن الـ 20 والـ 35 معرضة للكثير من المشاكل مثل تكيسات المبايض، والأكياس، أو وجود أورام سواء حميدة أو خبيثة، ومن أشهر مشكلات الرحم هى الأورام الليفية.

وأضاف جمال البحيري، بأن فى حالة وجود ورم ليفي، فيعد سن المراة من أهم الأسباب التى يتم وفقًا لها استئصال الرحم أم لا، وموقع الورم أيضًا من الأسباب الهامة بالنسبة لجدار الرحم.


وقال، إن الأساليب الجديدة التى تقوم بإزالة الأورام تساعد على إزالة الورم بشكل سليم دون إصابة الرحم، وفى حالة الأورام الكبيرة التى تغطى على بطانة وجدار الرحم نقوم بإزالة الرحم بشكل كامل.

ويجب على السيدات أن تتابع حالتها الصحية بشكل دائم لاكتشاف المرض بشكل مبكر، وفى حالة وجود نزيف أو وجود آلام فى منطقة الحوض يجب التوجه إلى الطبيب بشكل فورى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تكيس المبايض.. التشخيص وطرق العلاج.. ومضاعفات تصيب النساء عند حدوثه

أعراض سرطان عنق الرحم

أنواع سرطان عنق الرحم

فقدان الوزن والانتفاخ.. أعراض سرطان القولون .. فيديو

ترشيحاتنا

مطرب شعبي شهير.. تعرف على ضيف رامز مجنون رسمي اليوم

بـ الجلد الاسود.. منة فضالي تخطف الأنظار بنحافتها

مرتضى منصور يجتمع مع اللجنة المكلفة لاستعادة لقب نادي القرن من الأهلي

السيسي يحرج وزير النقل على الهواء: أنت راضى بكدة؟.. فيديو

انكسار الموجة الحارة | الأرصاد تبشر المواطنين: أسبوع العيد ربيعي معتدل تصاحبه أمطار

هاشتاج أحمد حلمى يتصدر تويتر ..ومغردون يسترجعون ذكرياته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما الحالات المصابة التى تصل إلى الاستئصال وأعراض سرطان الرحم؟.. فيديو

بفستان ملون.. يارا بإطلالة تبهر متابعيها على إنستجرام

زوجة أحمد صلاح حسنى تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير