ما الحالات المصابة التى تصل إلى الاستئصال وأعراض سرطان الرحم؟.. فيديو





وتابع، بأن السيدات بين سن الـ 20 والـ 35 معرضة للكثير من المشاكل مثل تكيسات المبايض، والأكياس، أو وجود أورام سواء حميدة أو خبيثة، ومن أشهر مشكلات الرحم هى الأورام الليفية.





وأضاف جمال البحيري، بأن فى حالة وجود ورم ليفي، فيعد سن المراة من أهم الأسباب التى يتم وفقًا لها استئصال الرحم أم لا، وموقع الورم أيضًا من الأسباب الهامة بالنسبة لجدار الرحم









وقال، إن الأساليب الجديدة التى تقوم بإزالة الأورام تساعد على إزالة الورم بشكل سليم دون إصابة الرحم، وفى حالة الأورام الكبيرة التى تغطى على بطانة وجدار الرحم نقوم بإزالة الرحم بشكل كامل.





ويجب على السيدات أن تتابع حالتها الصحية بشكل دائم لاكتشاف المرض بشكل مبكر، وفى حالة وجود نزيف أو وجود آلام فى منطقة الحوض يجب التوجه إلى الطبيب بشكل فورى.