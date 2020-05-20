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مرأة

أعراض سرطان عنق الرحم

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:37 ص
سرطان عنق الرحم
سرطان عنق الرحم
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أسماء عبد الحفيظ

سرطان عنق الرحم هو نوع من السرطان يحدث في خلايا عنق الرحم، وهو الجزء السفلي من الرحِم المتصل بالمهبل.


تلعب سلالات مختلفة من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، والعدوى المنقولة جنسيًّا، دورًا في التسبب في معظم حالات سرطان عنق الرحم.


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أعراض سرطان عنق الرحم 

وفقا لما نشره موقع مايو كلينك، أنه عند التعرض للإصابة بـ فيروس الورم الحليمي البشري، يمنع جهاز الجسم المناعي الفيروس من إحداث الضرر، ورغم ذلك ينجو الفيروس لسنوات في نسبة صغيرة من الأشخاص، ويشارك في تحول بعض خلايا عنق الرحم لخلايا سرطانية.


تستطيعين تقليل خطر إصابتكِ بسرطان عنق الرحم عن طريق عمل اختبارات فحص وتلقي لقاح يحمي من الإصابة بـ فيروس الورم الحليمي البشري.


الأعراض:

بشكل عام لا تُسبِّب المرحلة المبكِّرة لسرطان عنق الرحم أيَّ مُؤشِّرات أو أعراض.

تتضمَّن مؤشرات وأعراض سرطان عنق الرحم الأكثر تقدُّمًا ما يلي:

نزيف مهبليّ بعد الجماع، أو بين الدَّورات الحيضيَّة، أو بعد انقطاع الطمث.

إفرازات مهبلية مائية ودموية قد تكون غزيرة وذات رائحة كريهة.

ألم بالحوض أو ألمًا أثناء الجماع.

متى يجب مراجعة الطبيب

حدِّد موعدًا مع الطبيب، إذا كان لديك أي علامات أو أعراض تُثير مخاوفك

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