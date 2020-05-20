أسباب سرطان عنق الرحم

يحدث سرطان عنق الرحم عندما تنشأ تغيُّرات (طفرات) في الحمض النووي (DNA) لخلايا عنق الرحم في DNA.





وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير، فإن الحمض النووي DNA للخلية على التعليمات التي تُوجِّه الخلية إلى ما يجب فعله.





اقرأ أيضا





تنمو الخلايا السليمة وتنقسم بمعدَّل محدَّد وتموت في وقت محدَّد. تطلب الطفرات من الخلايا النمو والتضاعف خارج نطاق السيطرة، ولا تموت.





تُكون الخلايا الشاذة المتراكمة كتلة (ورم). تغزو الخلايا السرطانية الأنسجة القريبة، ويُمكن أن تنفصل عن الورم لتنتشر (تنتقل) في أماكن أخرى في الجسد.





لا يوجد سبب واضح للإصابة بسرطان عنق الرحم، لكن بالتأكيد فإن فيروس الورم الحليمي البشري HPV يلعب دورًا في هذا المرض.





فيروس الورم الحليمي البشري هو فيروس شائع للغاية، وغالبية الأشخاص المصابين بهذا الفيروس لا يصابون بالسرطان. إن ذلك يعني أن عوامل أخرى مثل بيئتكِ، أو خيارات نمط حياتكِ، تُحدِّد أيضًا ما إذا كنتِ مصابة بسرطان عنق الرحم.