زاخاروفا: العلاقات المصرية الروسية تشهد زخماً استثنائياً

أشادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بعمق واستراتيجية العلاقات بين موسكو والقاهرة، مؤكدة أن التعاون الثنائي يشهد وتيرة متسارعة وتنسيقاً دائماً على كافة المستويات، يستند إلى إرث تاريخي متين وروابط ممتدة بين البلدين الصديقين.

​تنسيق دبلوماسي متواصل واستثمار للمحافل الدولية

​وقالت زاخاروفا، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي التحضيري للقمة الروسية الإفريقية بموسكو في تغطية خاصة لموقع "صدى البلد"، إن وزارتي خارجية البلدين تواصلان تسيير الزيارات الثنائية المتبادلة دون انقطاع، فضلاً عن استثمار أي فرصة للتواجد المشترك في المنصات متعددة الأطراف والمنظمات الدولية وخلال اجتماعات وزراء الخارجية أو القمم الإقليمية والدولية لتبادل وجهات النظر وعقد الاجتماعات التنسيقية المشتركة.

​«ساعات الدبلوماسية» تُضبط باستمرار بين موسكو والقاهرة

​وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن الروابط التاريخية التي تمتلك قاعدة صلبة وهائلة من التعاون في الماضي، بالتوازي مع الديناميكية الراهنة في مسار الشراكة الروسية المصرية، تستلزم دوماً مواصلة عملية المراجعة الشاملة، أو ما يطلق عليه بلغة الدبلوماسيين «ضبط الساعات» ومواءمة المواقف حيال مجمل القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

​رسائل مهمة مرتقبة من قيادتي البلدين خلال القمة

​وقالت زاخاروفا إن وتيرة التنسيق الرفيعة بين العاصمتين تمهد الطريق لمخرجات نوعية، لافتة إلى أن الأيام المقبلة ضمن فعاليات القمة ستشهد إعلانات ورسائل بالغة الأهمية مباشرة من قبل الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، بما يعكس تطلعات الشعبين ويعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر وروسيا.