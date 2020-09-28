أب يناشد وزارة الصحة التدخل لإجراء عملية زرع عضلات واستكمال قولون ابنة الرضيع .. صور

ناشد المواطن محمد جمعه القاضى، المقيم النخلة البحرية مركز أبو حمص محافظة البحيرة، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة ، التدخل العاجل لإنقاذ حياة نجلة بمساعدتة فى إجراء عملية زرع عضلات و أستكمال قولون.





يقول فى رسالته : أبنى " عمار " البالغ من العمر عامين ، لا يستطيع على عملية الأخراج الا عن طريقة فتحة تم عملها من القولون و توصيلها بفتحة في جدار البطن لخروج فضلات الجسم .

مناشد وزارة الصحة التدخل السريع وأنقاذ نجلة .





للتواصل مع الحالة

01127693743

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



