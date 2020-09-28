AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أرملة تناشد المسئولين لتسليمها شقتها في الإسكان الاجتماعي بالقليوبية تخفيفا لأعباء دفع الإيجارات

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:00 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكت السيدة إيمان رشوان عبد الحكيم ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخر تسليم شقتها بالإسكان الاجتماعي فى مساكن عرب العليقات الخانكه مشروع ١١٣ .

وتقول فى رسالتها : مشكلتى تتلخص فى انى مرحله رابعه وبدفع اقساط من خمس سنين ولسه مستلمتش انا مشروع عرب العليقات محافظه القليوبيه بعانى من دفع الايجار العايشه فيه بدفع ١١٠٠ وبدفع قسط الشقه٧٠٠ وعندى ثلاث ايتام ومعاش المرحوم زوجى مش مكفى واولادى لسه فى مراحل التعليم المختلفة . 

مطالبة بإنهاء إجراءات التسليم للنقل فيها؛ لحاجتها الشديدة لهذا المسكن، تخفيفا لأعباء دفع الإيجارات.

للتواصل مع القارئة 
٠١٠٢٧٧٨٩٣٣١

اقرأ أيضا 


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواطن يناشد المسئولين استلام شقة الإسكان الاجتماعى بالعاشر من رمضان

مواطن يناشد المسئولين استلام شقة الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر

منى تشكو عدم استلامها شقتها فى الإسكان الاجتماعى بمدينة إدفو في أسوان

مواطنة تناشد المسئولين لتسليمها شقتها في الإسكان الاجتماعي بمدينة دمنهور

قارئة تناشد المسئولين لتوفير شقة ضمن الإسكان الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد علاء ولي الدين.. قصة شرائه أدوات غُسله وتحضير مدفنه

شوبير: الأهلي يودع رينيه فايلر غدا ومدير فنى أجنبي فى الطريق

300 متر تحت الماء| شباب مصريون يبتكرون غواصة لاستكشاف الآثار البحرية..شاهد

أجرى مسحة كورونا.. رينيه فايلر يرحل عن الأهلي ويغادر القاهرة فجر الخميس

هيونداي النترا 2021 hyundai elantra .. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

الداخلية: مقتل إرهابيين اثنين خلال مداهمة أمنية في القليوبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 الجديدة في مصر و السعودية .. سعر و مواصفات

خطوبة طفل فيلم الدادة دودي.. شاهد كيف تغيرت ملامحه

بفستان أبيض وشعر كيرلي ..علا رشدي تخطف الأنظار من دهب