أرملة تناشد المسئولين لتسليمها شقتها في الإسكان الاجتماعي بالقليوبية تخفيفا لأعباء دفع الإيجارات

شكت السيدة إيمان رشوان عبد الحكيم ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخر تسليم شقتها بالإسكان الاجتماعي فى مساكن عرب العليقات الخانكه مشروع ١١٣ .





وتقول فى رسالتها : مشكلتى تتلخص فى انى مرحله رابعه وبدفع اقساط من خمس سنين ولسه مستلمتش انا مشروع عرب العليقات محافظه القليوبيه بعانى من دفع الايجار العايشه فيه بدفع ١١٠٠ وبدفع قسط الشقه٧٠٠ وعندى ثلاث ايتام ومعاش المرحوم زوجى مش مكفى واولادى لسه فى مراحل التعليم المختلفة .





مطالبة بإنهاء إجراءات التسليم للنقل فيها؛ لحاجتها الشديدة لهذا المسكن، تخفيفا لأعباء دفع الإيجارات.





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