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رياضة

محمد صلاح رابعا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود

انتهت منافسات اليوم الثاني من مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


أقيمت اليوم 4 مباريات ، حيث فاز ليدز يونايتد على شيفيلد بهدف نظيف، وتعادل توتنهام مع نيوكاسل بهدف لكل منهما.


وخسر مانشستر سيتي بنتيجة ثقيلة أمام ضيفه ليستر بخمسة أهداف مقابل هدفين كان لجيمي فاردي نصيب الأهداف في أهداف المباراة بتسجيله هاتريك، وفاز وست هام على ولفرهامبتون برباعية نظيفة.


1- دومينيك كالفيرت لوين  5 أهداف

= جيمي فاردي 5 أهداف

3- هيونج مين سون .. 4 أهداف

4- داني إينجز .. 3 أهداف

5- محمد صلاح .. 3 أهداف

6- ويلفريد زاها .. 3 هدف

7- نيل موباي .. 3 أهداف

8- باتريك بامفورد .. 3 أهداف

9- أليكسندر لاكازيت .. 2 أهداف

10- أليكسندر ميتروفيتش .. 2 أهداف

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