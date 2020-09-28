كيف تحمي زجاج سيارتك من السرطان؟

يعد سرطان الزجاج من أكثر المشاكل التي تواجه مالكي السيارات ، ويحدذ ذلك نتجية عوامل عديدة من أهمها ارتفاع درجات الحرارة واختلافها بين المقصورة الداخلية للسيارة وخارجها ، وهذا الفارق على تزايد حجم الفجوات الهوائية بين طبقات الزجاج ،مما يؤدي إلى زيادة الضغط بين تلك الطبقات.
وفي هذا التقرير سنعرض اعراض السرطان حسب نوع الزجاج المستخدم ، فالنوع الاول هو الزجاج يتكون من طبقيتن ويطق عليه دوبلكس ، وهو يعتبر سهل التلف في حالة تعرضه لسرطان الزجاج يصعب إصلاحه.
وبالنسبة للنوع الاول من الزجاج فيتم إطلاق عليه تربلكس ، ويتكون من 3 طبقات أو أكثر ، ويعتبر أقل ضررا من النوع الاول أو نادر مايصاب بالسرطان.
ولكيفية حماية سيارتك من الإصابة من سرطان زجاج عليك أن تتجنب بعض هذه الاشياء وهي كالأتي:
-على قائد السيارة عدم ترك السيارة تحت أشعة الشمس مباشرة.
-تجنب تشغيل المكيف فترة ويلة أثناء الانتظار في أشعة الشمس.
-تجنب غسيل زجاج السيارة أثناء تعرضها للشمس ، والسبب هو أن ختلاف درجة الحرارة المفاجئ قد يعرضها للتهشم.
- وضع الستائر لمنع أشعة الشمس والضوء، لحماية زجاج السيارة من درجة الحرارة العالية.
وفي هذا التقرير سنعرض اعراض السرطان حسب نوع الزجاج المستخدم ، فالنوع الاول هو الزجاج يتكون من طبقيتن ويطق عليه دوبلكس ، وهو يعتبر سهل التلف في حالة تعرضه لسرطان الزجاج يصعب إصلاحه.
وبالنسبة للنوع الاول من الزجاج فيتم إطلاق عليه تربلكس ، ويتكون من 3 طبقات أو أكثر ، ويعتبر أقل ضررا من النوع الاول أو نادر مايصاب بالسرطان.
ولكيفية حماية سيارتك من الإصابة من سرطان زجاج عليك أن تتجنب بعض هذه الاشياء وهي كالأتي:
-على قائد السيارة عدم ترك السيارة تحت أشعة الشمس مباشرة.
-تجنب تشغيل المكيف فترة ويلة أثناء الانتظار في أشعة الشمس.
-تجنب غسيل زجاج السيارة أثناء تعرضها للشمس ، والسبب هو أن ختلاف درجة الحرارة المفاجئ قد يعرضها للتهشم.
- وضع الستائر لمنع أشعة الشمس والضوء، لحماية زجاج السيارة من درجة الحرارة العالية.