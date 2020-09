لو استبدلوها بخيرات الأرض قاطبة لا أبدلها.. رسالة رقيقة من إيناس النجار إلى شقيقتها سوار

View this post on Instagram

لي أخت لو استبدلوها بخيرات الأرض قاطبة لا أبدلها، لي أخت هي أنسي وسعدي، وجنتي في دنياي وعدتي لآخرتي، هي لي كالورد، بل وأجمل كالماء بل وأنقى، كالعسل بل وأحلى، اللهم أدم وجودها في حياتي. @sewar_elnagar @shamsofficial_ ❤️❤️❤️❤️❤️