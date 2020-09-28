لو استبدلوها بخيرات الأرض قاطبة لا أبدلها.. رسالة رقيقة من إيناس النجار إلى شقيقتها سوار

نشرت الفنانة التونسية إيناس النجار صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت "ايناس النجار" في الصورة بصحبة شقيقتها النجمة سوار النجار والفنانة شمس الكويتية وعلقت "لي أخت لو استبدلوها بخيرات الأرض قاطبة لا أبدلها، لي أخت هي أنسي وسعدي، وجنتي في دنياي وعدتي لآخرتي، هي لي كالورد، بل وأجمل كالماء بل وأنقى، كالعسل بل وأحلى، اللهم أدم وجودها في حياتي ❤️❤️❤️❤️❤️"







يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة "إيناس النجار" السينمائية فيلم "دفع رباعي" للنجم أحمد بدير، محسن منصور، ندا بهجت، سمسم شهاب، أحمد عزمي وغيرهم من النجوم وهو من تأليف خالد سليمان وإخراج إيهاب عبد اللطيف.







وكان أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، زكي فطين عبد الوهاب، شيرين، ضياء عبد الخالق، فارس رحومة، محمد سليمان، ومن تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة، كما شاركت فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.







تستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من كلمات والحان عزيز الشافعي.





يذكر أن سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".





