AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إيناس النجار تستعرض أنوثتها في أحدث إطلالة

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:06 م
ايناس النجار
ايناس النجار
Advertisements
محمد بدران

نشرت الفنانة التونسية إيناس النجار صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "ايناس النجار" في الصورة بإطلالة كاجوال مرتدية تيشيرت أبيض وبنطلون جينز انيق، نالت إعجاب متابعيها.


يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة "إيناس النجار" السينمائية فيلم "دفع رباعي" للنجم أحمد بدير، محسن منصور، ندا بهجت، سمسم شهاب، أحمد عزمي وغيرهم من النجوم وهو من تأليف خالد سليمان وإخراج إيهاب عبد اللطيف.


وكان أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، زكي فطين عبد الوهاب، شيرين، ضياء عبد الخالق، فارس رحومة، محمد سليمان، ومن تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة، كما شاركت فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.


View this post on Instagram

.❤️

A post shared by Inas El Naggar - ايناس النجار (@inaselnagar_official) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس شتوي.. منه فضالي تستعرض جمالها

درب عقلك على الهدوء .. ساندي تتألق بإطلالة صيفية جديدة

بإطلالة هادئة.. إيناس النجار تبرز جمالها بصورة سيلفي

إيناس النجار تشارك جمهورها صورة على شاطئ البحر

بـ كاب ونظارة.. أحمد التهامى يثير إعجاب متابعيه على إنستجرام

إيناس النجار تشارك جمهورها بصورة على الشاطئ.. شاهد

ترشيحاتنا

تفاصيل العثور على طفل المنوفية مشنوقاً وعارياً داخل حظيرة مواشي

القمة 120 .. الأهلى يدفع بـ وليد سليمان وجيرالدو في بداية الشوط الثاني

تصل لـ40 جنيها للوحدات السكنية و20 ألفا للمنشآت التجارية.. البرلمان يقر رسوم النظافة بعد غد

سيارة مسرعة تدهس «أمًا حاملاً» ورضيعتها .. فيديو

بطولة خاصة.. حلمي طولان يطالب كارتيرون بالفوز بمباراة القمة 120

مضطرب نفسيا.. اغتصب طفلة وقتلها وألقى بجثتها في البحر ويعترف بجريمته|شاهد

AdvertisementS

بعد إصابة مؤمن زكريا به.. كل ما تريد معرفته عن التصلب الضموري

تطورات جديدة في قضية إنكار نسب أولاد هالة صدقي.. تفاصيل

لأول سبتمبر.. وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية مستمرة في استقبال مصابي كورونا

شعبة الذهب تقدم نصيحة للمواطنين بشأن الشراء والبيع

تفاصيل العثور على طفل المنوفية مشنوقاً وعارياً داخل حظيرة مواشي

بعد واقعة مؤمن زكريا.. النواب يقترح إنشاء صندوق لتعويض اللاعبين| تفاصيل

وزير التعليم العالي: خريج الجامعة الأهلية يملك شهادة تمكنه من العمل بأي مكان في العالم

رئيس الوزراء الإثيوبي: سد النهضة هيكل عظمي حتى الآن والمرحلة التالية ستربطه بحياة الناس

الصحة العالمية تنصح الأطفال في هذه السن بارتداء الكمامة

الذهب يتراجع 6 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 854 جنيهاً

تصل لـ40 جنيها للوحدات السكنية و20 ألفا للمنشآت التجارية.. البرلمان يقر رسوم النظافة بعد غد

هل زوجي في الدنيا هو نفس زوجي في الآخرة؟.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هند عبدالحليم تتألق بالكاجوال في أحدث ظهور بعد الزفاف

داخل الجيم.. ديانا حداد تستعرض لياقتها.. شاهد

أوف شولدر.. رشا المهدي تستعرض جمالها على إنستجرام