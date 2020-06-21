بإطلالة هادئة.. إيناس النجار تبرز جمالها بصورة سيلفي

نشرت الفنانة إيناس النجار صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهرت إيناس النجار بإطلالة انيقة ترتدى بدى اسود ورفعت شعرها للخلف وعلقت قائلة "وراء كل رجل سعيد امرأة لا تفارق الابتسامة شفتيها"



وكان أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، زكي فطين عبد الوهاب، شيرين، ضياء عبد الخالق، فارس رحومة، محمد سليمان، ومن تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة، كما شاركت فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.

