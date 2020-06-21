AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة هادئة.. إيناس النجار تبرز جمالها بصورة سيلفي

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:21 م
إيناس النجار
إيناس النجار
Advertisements
محمد بدران


نشرت الفنانة إيناس النجار صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت إيناس النجار بإطلالة انيقة ترتدى بدى اسود ورفعت شعرها للخلف وعلقت قائلة "وراء كل رجل سعيد امرأة لا تفارق الابتسامة شفتيها"

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة "إيناس النجار" السينمائية فيلم "دفع رباعي" للنجم أحمد بدير ‘ محسن منصور ‘ندا بهجت ‘سمسم شهاب ‘أحمد عزمي وغيرهم من النجوم وهو من تأليف خالد سليمان وإخراج إيهاب عبد اللطيف.

وكان أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، زكي فطين عبد الوهاب، شيرين، ضياء عبد الخالق، فارس رحومة، محمد سليمان، ومن تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة، كما شاركت فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيناس الدغيدى تهنئ أبو هشيمة بعقد قرانه على ياسمين صبري

وحشتنا أيام الحرية .. سوار النجار تنشر صورة بصحبة شقيقتها

ساندي علي تتألق على الشاطئ في أحدث جلسة تصوير

درب عقلك على الهدوء .. ساندي تتألق بإطلالة صيفية جديدة

ترشيحاتنا

فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة .. الأمن يضبط 5 طلاب قاموا بتصوير امتحان اللغة العربية وتسريبه على الإنترنت

التعليم توضح كيفية التعامل في حالة إصابة رئيس لجنة ثانوية عامة بكورونا

بشرى سارة.. زيادة 80% لأصحاب المعاشات على العلاوات الخمس أول يوليو

منخفض شرق ليبيا.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة.. فيديو

عمليات التعليم: جار تتبع الصور المتداولة لامتحان عربي الثانوية العامة لاتخاذ اللازم

محمد الباز يعلن انضمامه لقناة النهار لتقديم برنامج جديد

AdvertisementS

الصين تنقذ العالم من كورونا.. باحثون يبدأون المرحلة الثانية من التجارب على البشر

بشرى سارة.. زيادة 80% لأصحاب المعاشات على العلاوات الخمس أول يوليو

رجاء الجداوي تفقد الوعي بمستشفى أبو خليفة للعزل

انتهاء امتحان عربي الثانوية العامة.. وتسليم الطلاب بوكليت الدين والاقتصاد والإحصاء لحله منزليا

رسميا.. أحمد شوبير يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور "تفاصيل"

أهم الأخبار | زيادة لأصحاب المعاشات ورجاء الجداوي تفقد الوعي.. وبلاغ من شوبير ضد مرتضى منصور

نقل طالب أزهري أثناء امتحانات الثانوية إلى المستشفى بسبب الاشتباه بإصابة كورونا.. فيديو وصور

أغرب من الخيال.. أمريكا خططت لتفجير القمر بقنبلة نووية

بسبب الشذوذ الجنسي.. ٣ شباب يقتلون محاسبا في الجيزة ويستولون على ١٩ ألف جنيه

امتحانات الثانوية الأزهرية.. عزل طالب في غرفة خاصة بعد الاشتباه بأعراض كورونا

التعليم ترصد 8 حالات غش بالموبايل في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

قد ينتهي قبل ظهور العلاج.. بشرى سارة من الأطباء عن كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. نور اللبنانية تستعرض رشاقتها بـ ممارسة اليوجا

فورد تؤجل الكشف عن برونكو 2021 "صور"

على شاطئ البحر .. إنجي شرف تخطف الأنظار بإطلالة صيفية