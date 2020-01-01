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فن

بـ إطلالة جذابة.. إيناس النجار تهنئ جمهورها بالعام الجديد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:32 ص
ايناس النجار
ايناس النجار
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محمد بدران
هنأت الفنانة ايناس النجار، جمهورها بالعام الجديد 2020، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت ايناس النجار صورة لها، وعلقت عليها : "كل عام وانتم بخير". 

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة "إيناس النجار" السينمائية فيلم "دفع رباعي" للنجم أحمد بدير ‘ محسن منصور ‘ندا بهجت ‘سمسم شهاب ‘أحمد عزمي وغيرهم من النجوم وهو من تأليف خالد سليمان وإخراج إيهاب عبد اللطيف.

وكان أحدث أعمال إيناس النجار الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، زكي فطين عبد الوهاب، شيرين، ضياء عبد الخالق، فارس رحومة، محمد سليمان، ومن تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة.

كما شاركت إيناس النجار فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.
بـ إطلالة جذابة.. إيناس النجار تهنئ جمهورها بالعام الجديد
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