AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

المركز الثقافي الكوري يحتفل بعيد الحصاد "تشوسوك" أونلاين

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:45 ص
السفير هونج جين أوك
السفير هونج جين أوك
Advertisements
محمد وديع
أعرب السفير الكوري هونج جين ووك عن امتنانه لاهتمام الشباب المصري بالتعرف على الثقافة الكورية.

وقال "ووك" في كلمته التي تم بثها على قناة المركز الثقافي الكوري على يوتيوب بمناسبة عيد الحصاد الكوري "تشوسوك"، إن الأول من شهر أكتوبر المقبل، سيصادف أحد أكبر عيدين تقليدين وهو تشوسوك. 

وقال السفير الكوري إن الاحتفال بـ تشوسوك يعود إلى نحو ألفي عام، في عصر مملكة شيلا الكورية القديمة، وذلك احتفاءً بالمحاصيل الجديدة وتقديم الشكر للأجداد على ما قدموه، وحتى الآن مازالت الأكلات المختلفة والالعاب التقليدية التي كانوا يستمتعون بها آنذاك مستمرة حتى الآن. ونوه السفير إلى أن القيمة الأساسية التي يمثلها تشوسوك هي جمع شمل العائلة معًا وتعزيز أواصر المحبة بين أفرادها.   

ودعا السفير محبي الثقافة الكورية لمتابعة الفيديوهات التي سيتم بثها على قناة المركز الثقافي من أجل التعرف عن قرب على الثقافة الكورية.

وعلى مدار الأسبوع الجاري سيقوم المركز الثقافي الكوري ببث سلسلة من الفيديوهات بهدف التعريف بطقوس الاحتفال بعيد الحصاد في كوريا وشرح مغزاها. ومن أبرز هذه الطقوس ارتداء الزي الكوري التقليدي "الهانبوك" وإعداد كعكة الأرز "سونج بيون" بالإضافة إلى ممارسة الألعاب الكورية التقليدية.

وعادةً ما كان المركز يحتفل مع رواده سنويا بهذا العيد ولكن حفاظًا على قواعد التباعد الاجتماعي، سيكون احتفال هذا العام أون لاين فقط، حيث سيتم يوميًا بث فيديو جديد يتناول أحد طقوس تشوسوك وذلك حتى نهاية الشهر الجاري. 
المركز الثقافي الكوري يحتفل بعيد الحصاد "تشوسوك" أونلاين
المركز الثقافي الكوري يحتفل بعيد الحصاد "تشوسوك" أونلاين
المركز الثقافي الكوري يحتفل بعيد الحصاد "تشوسوك" أونلاين
المركز الثقافي الكوري يحتفل بعيد الحصاد "تشوسوك" أونلاين
المركز الثقافي الكوري يحتفل بعيد الحصاد "تشوسوك" أونلاين
المركز الثقافي الكوري يحتفل بعيد الحصاد "تشوسوك" أونلاين
المركز الثقافي الكوري يحتفل بعيد الحصاد "تشوسوك" أونلاين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السفير الكوري عن التبادل الثقافي بين سيول والقاهرة: حجر الأساس في تطوير العلاقات بين البلدين

أونلاين.. مسابقة للطعام الكوري بمكونات مصرية

تشهد اهتماما متزايدا من الطلاب.. "الثقافي الكوري" يهدي مواد تعليم لغة لمدرسة دولية بالقاهرة

ترشيحاتنا

4 علامات خلي بالك منها وانت بتشتري العربية

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع سباليتي وموسيماني

فيديوجراف.. تفاصيل أول قطار كهربائي في مصر

بتكلفة 26 مليار جنيه.. هيئة الطرق والكباري: طريق عالمي يصل بين القاهرة وأسوان قريبا

أثناء الحظر.. عروس تبحث عن سيارة أجرة بعد انتهاء زفافها وتتسبب في أزمة مرورية

سقوط عرش الذهب.. انخفاض كبير في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 28-9-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حديث عمرو أديب وتصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربيني تثير الجدل

بئر العين.. مقصد الباحثات عن الانجاب رغم جفاف ماؤها واندثار معالمها.. شاهد

5 علامات تحذيرية لـ السكتة الدماغية .. تعرف عليها