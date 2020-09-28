100 أسرة تستفيد من معرض الأورمان للأثاث والملابس بالمجان فى ميت غمر

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، انه اليوم تم تنظيم معرض لتوزيع الأثاث والملابس لتستفاد به 100 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعايا والأكثر إحتياجًا بقرية كفرالوزير مركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية





وأوضح شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الدقهلية تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة، مؤكدًا أن تنظيم المعارض ياتى فى اطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين فى قرى ونجوع ومدن محافظة الدقهلية .



