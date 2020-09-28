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محافظات

100 أسرة تستفيد من معرض الأورمان للأثاث والملابس بالمجان فى ميت غمر

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:20 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، انه اليوم تم تنظيم معرض لتوزيع الأثاث والملابس لتستفاد به 100 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعايا والأكثر إحتياجًا بقرية كفرالوزير مركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية .  

وأوضح شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الدقهلية تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة، مؤكدًا أن تنظيم المعارض ياتى فى اطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين فى قرى ونجوع ومدن محافظة الدقهلية .   

يذكر أن تنظيم الاورمان لمعارض الملابس والأثاث يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة الدقهلية من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا .
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