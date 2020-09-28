أحمد الشناوي: توجيه السيسي بعودة نشاط البناء يخدم لاقتصاد والاستثمار والتنمية العمرانية

أكد أحمـد الشناوى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجـلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة « ادڤـا» للتطويــر العقـارى، أن حسم ملف مخالفات البناء سريعًا سينعش سوق الاستثمار العقاري وقطاعات المقاولات والتشييد والبناء ما ينعكس ايجابيًا علي دفع عجلة البناء والتنمية العمرانية.

وأشاد «الشناوي» بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تنم عن اهتمامه بعودة النشاط فى قطاع التطوير العقارى من اجل الحفاظ على هذا القطاع العريق و اصراره الحتمي على حل ازمة وقف اعمال البناء لخطورة طول فترة توقف أعمال البناء لمدة 6 أشهر علي الشركات في كافة القطاعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، حيث أن قطاع التطوير العقارى يخدم أكثر من ١٠٠ حرفه.

وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي لرئيس مجلس الوزراء بسرعة وضع اشترطات البناء لعود النشاط، خلقت حالة من التفاؤل في اوساط الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين بقطاع التشييد والبناء والمقاولات.

وأضاف «الشناوي»، أن القضاء علي المخالفات والعشوائيات في البناء واصدار التراخيص يتيح فرص واعدة جديدة في قطاع الاستثمار العقاري منا يخدم مناخ الاستثمار في مصر وعودة دوران حركة القطاع العقاري مجددًا.

وأوضح أن الانتهاء من تقنين اوضاع المخالفات يهدف إلي الحفاظ علي الثروة العقارية والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية علي مدي 6 سنوات من التنمية العمرانية بإنشاء المدن الذكية من الجيل الرابع ومحاربة العشوائيات كما يحافظ علي حقوق الدولة والأجيال القادمة.