نهايات مأساوية للنجوم.. الجلطة تجبر المنتصر بالله على ترك الفن.. وهيثم أحمد زكي يموت فجأة وحيدا.. وآخر يلقى حتفه بإهمال طبي





حالة كبيرة من الجدل يحدثها النجوم بعد وفاتهم، ورحيلهم عن عالمنا، فيفتح الجمهور سيرتهم ويفتش فيها، ويزداد الجدل مع وجود قصة مأساوية، تكون نهاية عمر نجم عاش حياته مقبلًا على الحياة.





ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز النهايات المأساوية للنجوم.





عانى المنتصر بالله، في آخر سنوات من عمره، من إصابته بـ جلطة في المخ، إذ أصيب بها في عام 2008، وابتعد بسببها عن التمثيل لمدة عامين، وحاول بعدها العودة بالمشاركة في مسلسل «الصيف الماضي» عام 2010، إلا أن المرض كان أقوى من إرداته وابتعد تمامًا عن التمثيل في آخر 10 سنوات من عمره.









تعود الواقعة، إلى مساء السابع من نوفمبر العام الماضي 2019، حينما أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، بشكل مفاجئ، بعدما عُثر عليه مفارقًا للحياة داخل شقته.

وفاة هيثم أحمد زكي في سن صغير، أدى إلى مزيد من الشكوك حول وفاته، فتحرك البحث الجنائي لكشف ملابسات الوفاة، والوقوف عن كونها طبيعية أم لا، وروى الشهود أن «هيثم» كان يعاني من إعياء في ليلة وفاته، وشعر بـ المغص والتقلصات نتيجة تناوله العقاقير ومقويات العضلات، فذهب إلى الصيدلية المجاورة له لتناول عقار يخفف من آلامه.

لم يكن يعلم هيثم أحمد زكي، أن حالته حرجة، وتحتاج للنقل إلى المستشفى، وتصرف بشكل عفوي، وتناول العقار ودخل إلى شقته لأخر مرة في حياته، بعدها فارق الحياة، وكشفت التحقيقات، أن سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية.





توفي سيد عبد الكريم، عن عمر ناهز 76 عاما في 31 مارس عام 2012، بعد معاناة طويلة مع المرض استغرقت عدة أشهر إثر معاناته لمدة 5 سنوات مع مرض القلب وإصابته بفشل كلوي وجلطات بالمخ.





اكتشف طلعت زين إصابته بمرض سرطان الرئة عن طريق الصدفة قبل عام من وفاته، وذلك عندما تعرض لنزلة برد وكحة شديدة ظن أنها نتيجة التدخين لأنه كان مدخنا شرها.

في بداية الأمر، تعامل طلعت زين مع الموضوع ببساطة من خلال تناول عسل أبيض ومشروبات ساخنة، ولكن تدهورت حالته الصحية، فذهب إلى الطبيب الذي أوصاه بعمل أشعة على الصدر ليكتشف وجود خراج كبير علي الرئة، ليتناول بعدها مضادات حيوية إلا أنها لم تأت بأي نتيجة.





في اثناء مرافقته لصديقه احمد زكي في رحلة علاجه اكتشف وافي صدفة اصابته بسرطان المعدة وبان حالته متقدمة وسرعان ما افترسه المرض ويرحل وافي وهو يدعو لصديقه ورفيق عمره الا يلحقه وان ينعم الله عليه بنعمة الشفاء.



