في ذكرى وفاة الشاويش عطية.. قصة رحيل رياض القصبجي المأساوية

يوافق اليوم الذكرى الـ 57 لوفاة الفنان رياض القصبجي (الشاويش عطية)، ونرصد خلالها القصة المأساوية الأخيرة في حياته، التي منعته من المشاركة في فيلم «الخطايا» لعبد الحليم حافظ.





ولد رياض القصبجي في عام 1903 في مدينة «جرجا» بصعيد مصر، حيث التقاليد الصعيدية الصارمة حتى نزح مع عائلته للقاهرة تفاديا لتلك الموروثات حتى عمل كمساري بهيئة السكة الحديد ومنها انضم إلى التمثيل في المسرح الخاص بتلك الهيئة، حيث تنقل من خلاله في عدد من الفرق الفنية مثل فرقة علي الكسار وجورج أبيض وأخيرًا استقر مع فرقة إسماعيل ياسين.



