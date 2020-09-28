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حوادث

قابيل وهابيل.. عامل يضرب شقيقه حتى الموت لخلافات عائلية في الجيزة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:17 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض علي شاب تعدى بالضرب علي شقيقه حتى الموت بالصف لخلافات أسرية بينهما. 

أفادت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن بلاغا ورد لمركز شرطة الصف من المستشفي المركزي بوصول شاب يدعي أ.س مصابا بعدة إصابات نتيجة التعدي عليه بالضرب وفارق الحياة قبل إسعافه، انتقلت قوة أمنية من مركز الصف وتبين أن شقيق المجني عليه وراء قتله. 

ونجحت القوات في ضبط المتهم والذي اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات دائمة بينه وبين شقيقه مدعيا إن القتيل تسبب في إثارة خلافات ومشكلات مع آخرين من أهل البلدة ما دفعه لضربه وفوجئ بوفاته. 

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
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