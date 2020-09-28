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رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته في حضور باتشيكو

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:35 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

كان هذا استعدادا لمباراة المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا بصورة اساسية في مباراة الجونة تدريبات استشفائية حتى لا يتعرضون للإجهاد في ظل ضغط المباريات في الفترة الحالية بمسابقة الدوري.

وأدى باقي اللاعبين تدريبات قوية تحت إشراف الجهاز الفني استعدادا للقاء المصري المرتقب والذي سيقام باستاد برج العرب.

وعقد البرتغالي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض قبل بدء التدريب .

وأكد المدير الفني للاعبين أن الزمالك فريق كبير وأنه وافق على تولي المهمة لقيادة الفريق لتحقيق البطولات خاصة وان الفريق يضم مجموعة متميزة من اللاعبين.

وطالب المدرب البرتغالي من اللاعبين ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات موضحا أن الملعب هو الفيصل بين جميع اللاعبين ومن يجتهد سيشارك في المباريات.

وأكد المدير الفني أن الفريق مطالب بالفوز في المباريات المقبلة في الدوري بالإضافة إلى الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مشددا على أنه سيحرص على تجهيز جميع اللاعبين بصورة جيدة للفترة المقبلة.

وكان المدير الفني للفريق الأبيض حرص على متابعة مباراة الزمالك والجونة بالأمس في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري والتي انتهت بفوز الأبيض برباعية مقابل ثلاثة أهداف والتي أقيمت باستاد القاهرة.

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